Cerca de un centenar de personas marcharon por las calles y más de 50 vehículos con familias completas, se movilizaron por Puerto Aysén, exigiendo que una dirigenta social sea declarada persona “no grata” y que las autoridades no la invaliden como representante de alguna organización.

Puerto Aysen.- Los vecinos, vecinas y dirigentes que se manifestaron, la acusan de discriminar, ser homofóbica, denostar e insultar a la gente que por el sueño de una casa propia deben callar ante el permanente trato vejatorio e insolente, todo en conocimiento de las autoridades.

El hecho más reciente protagonizado por esta persona fue una discusión con una vecina del sector Pedro Aguirre Cerda, Fanny Calderón, discusión que terminó con esta última persona quemada con agua caliente.

A pesar de esta delicada de salud a raíz de la misma situación, Fanny no quiso estar ausente de esta caravana y en su vehículo siguió el recorrido, al llegar a la Plaza de Armas justo en frente de la Gobernación Provincial de Aysén.

“Yo estoy aquí para reafirmar que a mí nadie me derrota, independiente de mi condición sexual, no puede ir por la vida una persona dañándote tanto… mensajes, hostigamiento, hasta que llegamos a este punto. Así es que, les agradezco que nos hayan acompañado, vamos con todo, porque no es grata en Aysén”, señaló Fanny Calderón.

Soledad Ojeda, es una dirigenta que apoyó esta marcha y que ha estado por años exigiendo que las autoridades de los distintos gobiernos levanten la cabeza en bien de toda la comunidad y los representantes que hacen las cosas como corresponde y le pongan un freno al actuar de esta persona.

“Contenta porque en esta caravana fue mucha gente y en el camino se fueron sumando personas a pie y en vehículo desde la casa de Fanny hasta la plaza y luego a la fiscalía. Una de las cosas que me motiva a participar de esta actividad es, reclamar y exigir justicia para Fanny, para don Juan Carlos, para toda esa gente que ha sido discriminada, toda esa gente que ha sido humillada, maltratada física y psicológicamente por esta señora y esperamos que realmente se haga justicia”.

Soledad Ojeda, continúa emplazando a las autoridades y agrega que, “no sigan haciendo oídos sordos, no sigan haciéndose los ciegos y los tontos, hagamos de Puerto Aysén un lugar lindo, exigimos paz, tranquilidad, exigimos salir a nuestra calles con tranquilidad, sin abusos, sin seguir abusando del más débil, como está acostumbrada esta señora, estamos frente a un monstruo, que está acostumbrada a seguir abusando de los más débiles, por necesidad, que utiliza el tema de organizaciones para beneficio propio, para seguir lucrando, para seguir humillando a la gente. Lo que necesitamos nosotros hoy en día es que se haga justicia y esta es una forma de manifestarnos de forma pacífica, porque no necesitamos quemar, no necesitamos insultar, no necesitamos amedrentar, necesitamos que la gente salga por voluntad propia”.

La dirigenta que participó de esta manifestación, hizo también un claro llamado a las autoridades, “necesitamos que cumplan el rol fiscalizador, como tiene que ser, como dice la ley. Cada dirigente que postule a un cargo, tiene que tener los antecedentes intactos y esta señora tiene los papeles manchados y los sigue teniendo. Aun así sigue dirigiendo una asociación indígena”.

Soledad Ojeda, enfatizó que, “yo también soy mapuche y esta señora no me representa para nada, en el sentido de que tenga que llegar a esos extremos como está acostumbrada este monstruo. Por ello, necesitamos que las autoridades le pongan el cascabel al gato, necesitamos que este caballito de batalla no sea solamente de Fanny ni de don Juan Carlos, sino que de toda la gente que ha sido maltratada, de toda la gente que ha sido abusada por esta señora”.

La comunidad y dirigentes que participaron de esta marcha de repudio señalaron que seguirán las manifestaciones, esperando el pronunciamiento de las autoridades locales, provinciales y regionales, para que no sigan abalando el actuar de esta persona.