La instancia fue el escenario perfecto para el lanzamiento de la herramienta virtual ImpulsAysén.cl.

Puerto Aysen.- Positivo es el balance de la Feria Productiva, Comercial y Turística que se realizó durante este fin de semana en Puerto Aysén y que reunió en Plaza de Armas a una veintena de emprendedores, quienes mostraron a la comunidad lo mejor de sus productos, bajo el sello de lo local.

De esta manera, a través de la oficina de Turismo de la municipalidad aysenina se dio vida a la actividad, que busca reactivar este sector productivo, que durante este 2020 ha sido duramente golpeado por la pandemia.

Así lo manifestó la encargada de Turismo en el municipio, Paulina Mura, quien dio cuenta del exitoso resultado de esta feria, que no será la última de este año. “Surgió desde los propios emprendedores conjuntamente a la Cámara de Comercio aysenina, con el fin de poder reactivar, comenzar a vender nuevamente porque todo el comercio en general se ha visto bastante afectado, así es que se le solicitó al alcalde que viera la posibilidad de realizar estas ferias, que siempre son bastante productivas para la gente. Partimos con esta, en una especie de marcha blanca y hay intenciones de replicarla en Mañihuales y Puerto Chacabuco, y otras dos que se van a realizar antes de Navidad en Puerto Aysén”.

Sobre la realización de los siguientes encuentros, la profesional agregó que “la invitación es a que se acerquen a la oficina de turismo, que está a un costado de Biblioteca municipal, yo los puedo inscribir y guiar en el proceso para estar en regla con lo que exige la ley para poder participar en estas ferias libres”.

Por su parte, María Inés Oyarzún -presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén-, relevó esta iniciativa y el impulso desde el municipio, indicando que “nosotros hace mucho que queríamos realizar esta feria porque si bien hay que tener mucho cuidado con la pandemia, esto igual es necesario y le hace bien a la comunidad, la gente sale a distraerse, conoce los emprendimientos locales, hay cosas maravillosas que uno realmente queda admirado”.

Daniela Leal, integrante de la Agrupación de mujeres campesinas y emprendedoras Las Maravillas, agradeció el apoyo de la municipalidad para con los emprendedores, a través de la puesta en marcha de esta feria. “Yo me dedico a la producción de flores, plantas medicinales, ornamentales, mermeladas, hierbas deshidratadas y estamos super contentas de participar. Necesitamos avanzar en la parte más tecnológica, pero de todas maneras estamos siempre en calle Lautaro, ahí nos pueden ubicar. Gracias a la municipalidad por apoyar a los emprendedores de Aysén”.

ImpulsAysén

Este sábado, en el marco del desarrollo de la feria, se llevó a cabo el lanzamiento de la herramienta digital ImpulsAysén, dominio en la web impusaysen.cl, que nace del trabajo conjunto entre los emprendedores y la unidad de Fomento Productivo, con el fin de reunir en un sólo punto, la oferta local abierta a toda la comunidad.

Esta iniciativa del municipio aysenino surgió este 2020 con el objetivo de visibilizar a los productores de la comuna y así ponerlos a disposición de los vecinos y vecinas para generar los nexos necesarios que beneficien tanto a los propios innovadores, como a quienes requieran del abanico de alternativas.

Es así que, inicialmente fueron 24 los emprendimientos de los más diversos rubros -almacenes, hospedaje, artesanía, transporte, belleza y estética, entre muchos otros-, de las diversas localidades de la comuna, quienes se atrevieron a ser parte de ImpulsAysén “como una forma de fomentar y difundir el desarrollo económico de la comuna por medio de la promoción de productos y servicios de innovadores ayseninos a través de una plataforma totalmente gratuita y fácil de acceder. Por esto, estamos invitando a toda la comunidad a inscribirse. El único requisito es que tengan su iniciación de actividades y sean formales en SII. En el caso de entregar algún servicio de alimentos, que cuenten con los permisos sanitarios”, explicó la encargada del área Fomento Productivo, Yarela Huaitiao, añadiendo que “la primera parte vamos a trabajarla fuertemente en Puerto Aysén, pero esperamos los meses de diciembre, comenzar a trabajar con Mañihuales e Islas Huichas, la idea es que todos estén en ImpusAysén”.

Para María Inés Oyarzún, ésta es una oportunidad para los emprendedores, “la página para mí fue una novedad. Vamos a ir todos a inscribirnos para ser parte de este portal. Quiero agradecer al alcalde realmente por la iniciativa que ha tenido, la preocupación sobre el área económica, que es la que mueve por completo la comuna así que, cuánto más apoyo tengamos de parte de la municipalidad más bien le va a ir al comerciante y al emprendedor, así que súper agradecida”, indicó María Inés Oyarzún.

Finalmente, el edil Luis Martínez enfatizó en que “siempre hemos querido ayudar al emprendimiento porque vengo del emprendimiento y comprendo de primera fuente que en cada crisis de este tipo somos los primeros afectados. Por eso, quisimos ver cómo podemos ayudar en el aspecto virtual, y es así como surge ImpulsAysén, que es una página web y pronto podrá ser una aplicación tal vez, la iremos mejorando. De tal forma, que ya los clientes no sean solo los vecinos, la gente del barrio, de la ciudad sino todo el país, porque podrán verlos desde cualquier punto porque se trata de productos de primer nivel. Contento, porque se siente el apoyo de los emprendedores a que hagamos estas cosas, y lo único que hace es instarnos para que sigamos apoyándonos, trabajando juntos para pasar de mejor forma este año que no ha sido el mejor de los mejores”.