Las familias que aún no tienen colegio podrán postular entre el 24 y el 30 noviembre en la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl.

Aysen.- A partir del martes 24 y hasta el 30 de noviembre, los padres y apoderados que no participaron de la primera etapa de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE), o que rechazaron la vacante asignada a sus hijos, podrán participar de la etapa complementaria del proceso, cuyos resultados se darán a conocer el viernes 11 de diciembre.

En la primera etapa del proceso se recibieron más de 454.000 postulaciones en todo el país, y quedaron más de 646.000 vacantes disponibles para postular a establecimientos educacionales Particulares Subvencionados y Municipales.

El Seremi de Educación Sergio Becerra Mera informó que en el caso de la Región de Aysén se recibieron 3.069 postulaciones en la primera etapa del proceso.

“Hacemos un llamado a los padres y apoderados que no postularon en el proceso principal, a que lo hagan desde hoy a través del sitio web del Sistema de Admisión Escolar. En caso de que lo requieran también pueden acercarse a alguno de los puntos físicos de apoyo publicados en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Además, las familias que tengan escaso o nulo acceso a internet, podrán solicitar apoyo a través de la Oficina Ayuda Mineduc, llamando al 600 600 2626 o concurriendo personalmente a nuestras oficinas ubicadas en calle Francisco Bilbao 540 y Dussen 229 de Coyhaique”, señaló Sergio Becerra Mera.

Durante este Periodo Complementario de Postulación se enviarán alrededor de 23.000 cartillas de información con los establecimientos educacionales cercanos y con vacantes disponibles en un territorio.

“Con esto, queremos que las familias puedan contar con una herramienta que les permita conocer sobre los proyectos educativos cercanos a sus hogares, y así puedan postular con mayor informada respecto a la educación de sus hijos”, dijo el Subsecretario de Educación, Jorge Poblete

Para postular, el apoderado debe ingresar desde un computador o celular a www.sistemadeadmisionescolar.cl con su RUN o IPA y contraseña, buscar establecimientos, agregar los que le interesen a su listado, y ordenarlos por preferencia. Luego sólo queda enviar su postulación y descargar el comprobante. Esta postulación podrá ser modificada cuantas veces quiera hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas.

Próximas Fechas

1. Periodo de postulación complementario: 24 de noviembre al 30 de noviembre.

2. Resultados Complementario: 11 de diciembre.

3. Matrículas de estudiantes: 14 de diciembre al 24 de diciembre.