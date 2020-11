Las directivas nacionales de los trabajadores portuarios han anunciado manifestaciones y la paralización de la actividad portuaria en todo Chile, como medida de presión para que se apruebe la reforma que permitiría el retiro un segundo 10% de los fondos de pensiones.

Puerto Aysen.- Ante esta situación, el sindicato de estibadores de Aysén, se declara en estado de alerta, según lo manifestado por su presidente, Rich Raimapo.

“Hay un llamado a un paro nacional desde el día 24 de noviembre, a través de la Unión Portuaria de Chile para todos los puertos. Nosotros en este momento estamos en estado de alerta, por la sencilla razón que no tenemos barco en la zona hasta mañana. Entonces, el paro nacional en sí, es por la votación va a haber en el Senado, por el segundo retiro del 10%”.

El dirigente, agregó que, “es importante este segundo retiro para la mayor parte de la población, porque si bien es cierto acá en la región no se ven tanto los efectos que ha dejado la pandemia. Pero si nos han trasmitido nuestros dirigentes portuarios de más al norte, de la zona central, que hay familias completas que andan muy mal económicamente, muchas veces no tienen para el sustento, andan en campamentos o buscando en lo que dejan otros. Entonces, eso no es digno para ningún ciudadano chileno”.

El presidente del sindicato de estibadores de Aysén, Rich Raimapo, enfatizó que se encuentran en estado de alerta, todo dependiendo como avance en el parlamento la votación de un segundo retiro del 10% de las AFP, ya que, de ser desfavorable para los trabajadores, se suman a las manifestaciones convocadas en todo Chile.