En lo que ha sido la continuidad de programa de capacitación para conductores de transporte público, se diseñó un nuevo programa, destinado para propietarios. 200 propietarios de transporte remunerado de pasajeros de Coyhaique y Puerto Aysén han sido beneficiados con esta medida.

Puerto Aysen.- Mediante el testimonio de Elizabeth Cárcamo, propietaria de un taxi en Puerto Aysén, se pudo conocer el avance del Programa de Capacitación para Propietarios de Transporte Público, llevado a cabo por Sence, con coordinación entre Intendencia, Seremis de Transportes, Trabajo y financiamiento del Gobierno Regional. Esta instancia, está asociada a una bonificación con la que se ha dado un alivio a los trabajadores de esta actividad en tiempos de pandemia.

Recordemos que en la primera versión del programa de capacitaciones para el rubro del transporte remunerado de pasajeros, iniciado en el mes de mayo, se consideró por primera vez a conductores en estas instancias de perfeccionamiento. En este curso fueron beneficiadas 150 personas de Coyhaique y Puerto Aysén. Dado el interés que esta iniciativa suscitó en los trabajadores del rubro, se lanzó un nuevo curso, en esta oportunidad destinada para propietarios, en la que 200 personas fueron beneficiadas en Coyhaique y Puerto Aysén.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Fabián Rojas destacó este logro intersectorial. “Pudimos replicar este modelo de programa que en una primera etapa fue para los conductores y ahora para propietarios. En la figura de Elizabeth podemos enmarcar lo que ha significado este apoyo del Sence para un gremio donde no había llegado este tipo de beneficios antes de que se implementara el Bono Covid para Transportistas. Pudimos anteponernos con este curso que les ha servido para adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos en emprendimiento que para varios de ellos ha sido muy útil e importante”, señaló.

Para implementar este curso, Sence tuvo que adaptarse y crear nuevas formas de llegar con esta capacitación a los beneficiarios. Así lo explicó Andrea Ponce, seremi del Trabajo: “Se han podido modificar algunos de sus cursos de la modalidad presencial a la modalidad online, que es lo que se pudo entregar a los trabajadores y trabajadoras del transporte público. Destaco también que como región hemos sido pioneros en la entrega de estos cursos en esta modalidad, que nos ha permitido seguir y entregar nuevas herramientas a los trabajadores y trabajadoras, lo cual les ha permitido seguir adelante en estos duros momentos de pandemia”.

La directora de Sence, Katherine Kingma se refirió al desafío que han tenido que asumir, tanto alumnos como Otec, debido a la pandemia: “No ha sido fácil convertirnos a lo digital, la OTEC también ha tenido que cambiar muchos de sus procesos internos para poder llegar con los cursos a cada uno de los beneficiarios. A algunos les ha costado pero gracias al apoyo prestado se han puesto en carrera muy rápidamente y han terminado muy bien cada uno de sus cursos”.

Finalmente, Elizabeth manifestó que esta instancia de perfeccionamiento ha sido de mucha utilidad en el contexto actual y un aporte para su aprendizaje. “Con el tiempo de la pandemia se ha vuelto más difícil, también hay complicaciones porque se reduce el dinero entonces cuesta mantener un taxi. En realidad ha sido buenísimo el curso, me ha ayudado bastante. He aprendido, me ha costado, pero he tenido mucho apoyo. De a poco me fui integrando, entendiendo. Además por la situación que tengo con una de mis hijas que tiene una discapacidad, no puedo llegar y salir. En eso también tuve ayuda, muchas veces me llamaron para hacer algunas tareas que yo no entendía” explicó.