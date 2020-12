La iniciativa busca potenciar el test rápido de VIH del Minsal, y la importancia de mantener el autocuidado y la responsabilidad sexual al interior de la comunidad.

Coyhaique.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial del VIH/ SIDA, un equipo de profesionales de la salud se trasladó hasta un reconocido centro comercial del sector alto de la capital regional para realizar una intervención educativa con la comunidad, entregando información y recomendaciones sobre la importancia de una sexualidad responsable y la toma de exámenes VIH gratuitos; acciones insertas en la campaña preventiva #EsPositivoCuidarse.

Durante la actividad, la comunidad participó de exposiciones relacionadas al uso correcto de preservativos, y la concientización del por qué es relevante mantener una conducta sexual responsable en materia de salud pública. Un hecho que fue valorado por los vecinos del sector, tal como lo manifestó Andrea Figueroa Vargas. “Me pareció genial la idea, porque la verdad, yo no sabía de la existencia de preservativos femeninos, así que feliz de que hayan venido a dar una charla y uno poder informarse más y así poder cuidarse”.

Similar opinión fue la que entregó María José Díaz. “Encuentro que esto es súper importante, porque hoy, como jóvenes, uno no tiene una pareja estable de muchos años, porque se da mucho lo de relaciones pasajeras, entonces creo que es fundamental hoy día cuidarse y prevenir el SIDA, ya que es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que también te puede matar. Idealmente hay que ser responsable sexualmente con las parejas, es cosa de cuidarse entre todos.”

En este contexto, fue la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, quien hizo un llamado a la comunidad para asumir el autocuidado como una conducta necesaria en materia de sexualidad. “Seguimos trabajando en el fomento del autocuidado de una sexualidad responsable, bajo el lema es positivo cuidarse, porque el virus del VIH sigue siendo un importante problema de salud pública que nos enfrenta día a día a nuevos desafíos, y hoy en el contexto de pandemia COVID 19 no podemos dejar de conmemorar el día del SIDA donde a través de los equipos de salud pública seguimos fomentando el autocuidado y una sexualidad responsable”.

Actualmente, en el transcurso de este año, la región de Aysén presenta 14 casos en vigilancia por VIH, razón por la cual, es fundamental que las personas tomen conciencia respecto a los riesgos de mantener una vida sexual sin protección y es por eso que les recordamos a todos las personas con vida sexual activa que para evitar contraer el virus del VIH, es primordial el uso de algún tipo de preservativo.

