En el gimnasio de esta localidad, equipos de salud estarán tomando exámenes PCR como parte de la estrategia de búsqueda activa de casos asintomáticos por COVID-19.

Cisnes.- Con la finalidad de coordinar en terreno las medidas preventivas y de control sobre los últimos brotes por COVID-19 ocurridos en Puerto Cisnes, la Seremi de Salud – junto al equipo de Epidemiología, profesionales de Acción Sanitaria y la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (UTTA) – se trasladaron hasta esta comuna, donde conocieron de primera fuente el trabajo desarrollado por el hospital Jorge Ibar y la Municipalidad local para hacer frente a este aumento de contagios que ya mantiene 12 casos activos en sector de la región; motivo por el cual, este viernes se estará aplicando una búsqueda activa ampliada en el gimnasio de esta localidad.

En este contexto, la Directora del Hospital Jorge Ibar de Puerto Cisnes, Patricia Huinca, valoró la visita del equipo profesional de la Seremi de Salud para apoyar el trabajo local frente al COVID-19. “Agradezco la presencia de la Seremi de Salud, ya que desde el 20 de noviembre que tuvimos los primeros contagios, tuvimos que reconvertir la labor de muchos profesionales para trabajar en el control de los contagios, lo cual nos llevó mucho trabajo. Para nosotros, lo más importante es la prevención a nivel individual y comunitario, tener conciencia que depende de nosotros cuidarnos, y cuando hay pacientes que salen positivos, nuestra labor es aislarlos lo más rápido posible para cortar la cadena de transmisión”.

Es en base a este trabajo preventivo, que durante la jornada de este viernes 04 de diciembre, equipos de salud permanecerán en el gimnasio de Puerto Cisnes tomando exámenes PCR a la población de esta comuna, con la finalidad de poder detectar casos asintomáticos que pudieran estar en fase de transmisión del COVID-19. Razón por la cual, el Alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio, hizo un llamado a la población del sector para que acuda a realizarse estos exámenes preventivos. “Habrá una búsqueda amplia y masiva en la comunidad, para que cada uno de nuestros vecinos de Puerto Cisnes pueda venir al gimnasio de nuestra localidad, no se requerirá reserva de hora, sino que se atenderá por orden de llegada. Hoy las personas con COVID positivo están en cuarentena, por lo tanto es una búsqueda ampliada para detectar nuevos casos. Lo importante acá, es que si hay alguna duda por parte de un grupo familiar o de amigos, también asistan al gimnasio donde van a encontrar asesoría e información respecto a este examen. La información es confidencial, por lo tanto invito a los vecinos que asistan a la toma de estos exámenes”.

Finalmente la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, destacó el trabajo colaborativo desarrollado en esta comuna por los profesionales de la salud y la municipalidad. “Hay que agradecer el trabajo colaborativo e intersectorial que se ha desarrollado en esta comuna, estamos frente a una pandemia donde si no trabajamos entre todos, no podremos salir adelante. Hoy día el sector salud juega un rol importante, pero no somos suficientes para salir adelante, se requiere el apoyo de toda la comunidad. Quiero felicitar al equipo de salud del Hospital Jorge Ibar, a la Municipalidad de Cisnes y los medios de comunicación, por el trabajo desarrollado con la comunidad en fortalecer la entrega de mensajes de autocuidado e información”.

Los primeros brotes por COVID-19 preocupantes en materia de salud se registraron las últimas semanas de noviembre, donde a la fecha –y gracias al trabajo desarrollado por equipos de salud en esa comuna- hoy existen 12 casos activos que se encuentran aislados y en vigilancia epidemiológica, al igual que todos sus contactos estrechos.