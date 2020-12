El Cuerpo de Bomberos de Chile Chico y tras varios años de no contar con nueva implementación para combatir incendios, ahora y gracias a las gestiones del nuevo directorio, encabezado por el Superintendente Ignacio Barrón, han levantado un proyecto que supera los 6 millones de pesos y que, gracias a la Junta Nacional de Bomberos, hoy les permite tener nuevos equipos para el combate de emergencias.

Chile Chico.- Barrón cuenta además que, esto se logra debido al ordenamiento administrativo y financiero que han logrado, ya que, ese es un requisito fundamental para postular a estas iniciativas.

“Estamos haciendo entrega de materiales bomberiles, los que nos prestan mucha ayuda en las emergencias y que ascienden a un monto de 6 millones y medio aproximadamente. Esto corresponde a un monto de ayuda extraordinaria que entrega el Ministerio del Interior a nivel nacional, a través de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos para todos los Cuerpos de Bomberos de Chile que tengan su contabilidad al día y que presenten un proyecto que sea aprobado por la Junta Nacional”.

Se adquieren elementos para el combate directo de incendios y también para colaborar, cuando corresponda, en los incendios forestales, añadió, Ignacio Barrón.

“Este año presentamos un proyecto de material menor, entendiendo que había muchos años en los cuales nuestro cuerpo no había renovado, no había comprado equipos altamente necesarios, como los que estamos entregando el día de hoy, como, materiales que van a beneficiar a las cuatro compañías, las dos compañías de Chile Chico, la Tercera Compañía de Puerto Guadal y la Cuarta Compañía de Puerto Rio Tranquilo. Vislumbrando también lo que será la temporada de incendios forestales, con pitón monitor para estas localidades y también con bombas de espalda para la Tercera y Cuarta Compañía”.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, Ignacio Barrón, por ultimo señaló que están muy contentos al ver cómo avanza el proceso de licitación de un anhelado sueño para los bomberos y bomberas de la “ciudad del sol” y de toda la comunidad, la construcción del nuevo cuartel, iniciativa de la cual en los próximos días se conocerán novedades.