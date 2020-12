En la última sesión del Concejo Municipal de Aysén se abordaron, entre otros temas, el presupuesto 2021, el cual fue aprobado por los votos del Alcalde Luis Martínez, los Concejales Luis Otth, Basilio Becerra y Samuel Chong. En contra votaron, Manuel Curinao, Ximena Novoa y Fabián Aniñir.

Puerto Aysen.- Quienes rechazaron lo hicieron debido a que solicitaron que se incorporen los recursos para llevar a cabo una auditoria externa, con la finalidad de que la administración que está a punto de entregar deje todo claro desde el punto de vista administrativo y financiero.

“Yo pedí una auditoria externa, porque yo me estoy retirando y ya llevo tres periodos como Concejal y dije que es necesario dejar un monto para hacer una auditoria externa. Esto no es por desconfiar de la gestión del Alcalde anterior ni del actual, sino que para dejar las cosas claras, entonces, lo importante era dejar ese monto, deben ser 50 millones, un poco más quizás, hay que consultar”, señaló el Concejal Manuel Curinao.

Curinao, además dijo que hasta el día de hoy, ellos como Concejales no han tenido mayor información de temas como, el millonario fraude que afectó al Departamento de Educación Municipal de Aysén.

“Además está el fraude en el DEM, de lo que yo todavía no tengo conocimiento de eso, que es lo que está pasando. Entonces, eso no fue aceptado tampoco, o sea, ninguna de las dos propuestas que yo hice fue aceptada. Tres Concejales, Ximena Novoa, Fabián Aniñir y este Concejal votamos en contra, porque uno quisiera que las cosas fueran distintas, pero esto no va a parar”, afirmó Manuel Curinao.

Por su parte, el Concejal Luis Otth, quien votó a favor del presupuesto 2021, señaló que, “los Concejales se están yendo, ellos querían irse con la conformidad de haber cumplido y que el Municipio, por así decirlo, está trabajando de buena forma y ellos querían una auditoria externa, que costaba alrededor de 60, 70 millones de pesos. Desde mi punto de vista, el Municipio no está condiciones para disponer de esa cantidad de plata. Y el presupuesto lo aprobé, porque el Alcalde dio a conocer que estaba siendo auditado, más o menos con 70,80% por Contraloría y esperamos tener los resultados a fines de diciembre, la primera quincena de enero”.

Otth, agrega que, “yo voté a favor, exponiendo que si los departamentos que no sean auditados se nos den a conocer a comienzos del próximo año y se pueda solicitar una auditoria a esos departamentos. Si no hubiese habido la auditoria de Contraloría, habría estado completamente de acuerdo con los Colegas de que se haga una auditoria externa, pero el presupuesto municipal, debido a todo lo que está ocurriendo es bajo y por eso fue mi voto a favor”.

Finalmente, el presupuesto 2021 de la Municipalidad de Aysén fue aprobado por 4 votos contra 3.