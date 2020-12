El Servicio Agrícola y Ganadero llamó a la población a cuidar las especies protegidas, por aumento de denuncias de atropellos y ataque de perros a fauna silvestre.

Aysen.- El Servicio Agrícola y Ganadero, hace un llamado a la comunidad de la región de Aysén a tomar todos los resguardos necesarios para proteger la fauna silvestre y en especial a aquellas especies que se encuentran en categoría de conservación, según lo indica la normativa vigente.

Lo anterior, se debe a que durante las últimas semanas se ha evidenciado un aumento en el número de denuncias de fauna silvestre, que han sufrido atropellos y ataques de perros, sin una tenencia responsable de mascotas afectando a pudúes y zorros, los que son encontrados y entregados al Servicio en condición muy desfavorable, lo que no permite una rehabilitación y posterior liberación al medio natural, producto de sus graves heridas.

Al respecto, Matías Vial Orueta, director regional del SAG, “hacemos un llamado a la comunidad que se encuentre con especies en peligro de extinción o protegidas y que requieran de ayuda, se contacten de inmediato con cualquiera de nuestras oficinas SAG en la región para poder evaluar la condición del animal y derivarlo a los lugares más idóneos para su rehabilitación y recuperación, es importante proteger la fauna silvestre por eso un especial llamado a la Tenencia Responsable de mascotas”.

Por otra parte, Guillermo Díaz Parada, Coordinador Regional Fauna SAG, recuerda a la población que “las especies de fauna (zorros, pumas, pudúes, entre otros) no son mascotas y no se deben alimentar, ya que generamos conductas inapropiadas que pueden inducir en los atropellos o ataques de perros, es por esto que recomiendo observarlas tomando una distancia adecuada y en caso de observar a un animal herido o con un comportamiento anormal, comunicarse con el SAG, evitando poner en riesgo su integridad y la de la especie encontrada”.

La fauna silvestre chilena tiene un rol clave en la actividad silvoagropecuaria (diseminación de semillas) y la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (control de especies dañinas como liebres, roedores exóticos). Además, se caracteriza por estar representada por un número relativamente pequeño de especies que muestran un importante nivel de endemismo, es decir, que son exclusivas del país. Ello implica un alto valor desde el punto de vista genético y de la biodiversidad.

Finalmente, Vial Orueta, agregó, “solicito colaboración a la ciudadanía denunciando directamente al SAG (67-2-263211) o al 133 de Carabineros, en caso de encontrarse con fauna silvestre en condición desfavorable y realizo un llamado a los conductores a tener precaución al manejar sobre todo en el trayecto de Aysén – Chacabuco y camino a Balmaceda, debido que es un tramo de bastante presencia de pudúes y zorros, respectivamente”.