Alianza entre el Minvu e Inmobiliaria Icuadra permitió la construcción de 156 modernos departamentos en Coyhaique, de los cuales 32 fueron destinados para dar solución a familias vulnerables y de sectores emergentes y medios de la región.

Coyhaique.- Tomando todas la medidas de seguridad que requiere la situación sanitaria actual y con la participación de representantes del sector público y privado se realizó este miércoles la entrega de las primeras 32 soluciones habitacionales para familias de sectores vulnerables y medios que son materializadas a nivel regional en el marco del Programa de Integración Social y Territorial (DS 19) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las cuales se traducen en modernos departamentos del proyecto “Lomas de Coyhaique”, que concretó la inmobiliaria Icuadra en la avenida Almirante Simpson, en el sector alto de la capital regional.

Cabe recordar que el Programa de Integración Social y Territorial se basa en una alianza público-privada y forma parte de los subsidios de vivienda con los que cuenta el Estado a través del Minvu, donde se consideran proyectos habitacionales que incorporan a familias de diferentes realidades socioeconómicas, en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento, seguridad y áreas verdes.

Los primeros en firmar las escrituras y recibir las llaves de sus departamentos fueron Patricio Espinoza y Rocío Trejo, una feliz propietaria oriunda de Bahía Murta, quién agradeció el apoyo recibido para cumplir su gran sueño. “Gracias al Minvu, Inmobiliaria Icuadra y todas las instituciones que hicieron posible que hoy estemos aquí reunidos compartiendo la entrega de nuestros hogares. Yo soy de Bahía Murta, una localidad pequeña donde llegada cierta edad tenemos que emigrar. Desde que tuve que venir a Coyhaique a cursar la enseñanza media comenzó un tema muy marcado que es el arriendo, donde nos cambiábamos hasta tres veces en el año con todo lo que eso significa. Todo eso marcó mucho mi historia y me hizo cuestionarme sobre lo importante que es tener tu propio hogar. Por eso desde hace un par de años me organicé en ahorrar para mi subsidio y luego de obtenerlo buscando opciones de casa llegue a Icuadra, donde me ayudaron y finalmente me asignaron un departamento que está muy lindo. Por eso quiero decir que este tipo de políticas públicas son muy importantes y esenciales para que una sociedad evolucione y vaya creciendo cada vez más”, manifestó.

El Seremi de Vivienda, Diego Silva, felicitó a los beneficiarios, a la empresa Cristi y a la inmobiliaria Icuadra que tomaron una feliz decisión al venir a la región de Aysén con un proyecto de esta calidad. “Como dijo el presidente Piñera a principios de 2019 levantar las banderas de la integración social es relevante y es un hito para nuestro país como Gobierno. Eso hizo que la integración social llegara para quedarse y este es el primer proyecto que está entregando soluciones bajo la modalidad del DS 19 en la región. Y eso demuestra que hoy la integración social es mucho más que dos palabras, va a mucho más allá, apunta a temas de desigualdad, a cambiar las dos ciudades, a ponerle el puntapié inicial a los cambios que estamos necesitando y así lo hemos asumido desde el Ministerio de Vivienda”, afirmó.

De igual forma el Intendente (S), Julio Zúñiga, expresó su satisfacción de ver que a pesar de la situación sanitaria actual el Gobierno sigue cumpliendo y sigue llegando con soluciones concretas a las familias de toda la región. “Hoy Coyhaique, la región y el país enfrentan una serie de desafíos, como es estar en este contexto de pandemia, pero como Gobierno seguimos trabajando en lo que no puede detenerse, acercarnos a la gente, brindarles una mejor calidad de vida. Hoy estamos en este lugar donde se hace patente la integración social, por eso para nosotros como Gobierno resulta extremadamente satisfactorio poder inaugurar una política donde se integran el sector privado y el sector público, pero además una política pública que resulta eficaz en dar respuesta a quienes más la necesitan. Así que felicidades y que disfruten su vivienda, que es un sueño par a toda familia en Chile”, indicó.

Finalmente, el Gerente de Construcción de Icuadra, Carlos Jarpa, destacó algunas características del innovador proyecto habitacional. “Este es un complejo de 156 departamentos, que está dividido en varios bloques, con una altura de tres pisos, dispuesto de forma escalonada bastante sinuoso tomando la forma del cerro. Es un proyecto que cumple con el PDA, una normativa muy exigente respecto del plan de descontaminación ambiental. Eso quiere decir que tiene toda una exigencia de aislación térmica que contribuye a que la vivienda tenga menor uso de calefacción y menor contaminante, sobre todo acá en Coyhaique que se usa mucho la leña y otro tipo de calefacción. Yo diría que este es una de los mejores proyectos que me ha tocado ver en la inmobiliaria en cuanto a estructura térmica, distribución, la vista, en un entorno espectacular. De verdad es una muy buena vivienda y estamos muy contentos de que se desarrolle este proyecto a nivel regional y seamos los primeros”, precisó.

Cabe mencionar que para el primer semestre del próximo año la inmobiliaria espera iniciar la construcción de un segundo proyecto de 192 departamentos de similares características, el cual también se enmarca en el Programa de Integración social y Territorial del Minvu, donde se consideran nuevas soluciones habitacionales para familias de sectores vulnerables y medios de nuestra región.