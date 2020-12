El plazo para realizar este trámite se extiende desde el 10 de Diciembre al 25 de Enero de 2021.

Aysen.- La dirección Regional de JUNAEB Aysén dio el vamos a al proceso de postulación de Becas 2021, el que se extenderá desde el 10 de Diciembre de 2020 al 25 de Enero de 2021, para lo cual los interesados deben ingresar al sitio web www.renuevatubeca.cl

La Directora Regional de JUNAEB(S) Francisca Ortiz Oberg señaló que los programas de Becas y Residencias de Junaeb buscan cumplir con el compromiso gubernamental de facilitar la mantención de los estudiantes en el sistema educativo, previniendo la deserción escolar.

“Este año, el proceso de postulación y renovación de Becas Junaeb se realizará casi completamente vía web, lo que permite reducir papeles, facilitar los trámites y asegura que los jóvenes que actualmente tienen beneficios de mantención, becas complementarias y programas de residencia, los mantengan para el próximo año”.

Francisca Ortíz explicó que, en este periodo de postulación y renovación, no es necesario que los jóvenes estén matriculados o tengan todas sus notas al minuto de realizar los trámites. Durante el mes de marzo se harán los cruces finales de información para asignar los beneficios.

La directora detalló que cada beca o programa tiene distintos requisitos, siendo el fundamental que los estudiantes estén en posesión de un tramo del Registro Social de Hogares.

“Los estudiantes deben tener claro que la postulación, no implica que obtienen inmediatamente cada Beca: cada una tiene requisitos específicos que cruzan tanto la situación socioeconómica de cada persona, como su rendimiento académico. Esto quiere decir que puede haber alguien con mejores notas o con más necesidades económicas, y eso es lo que se considerará a la hora de asignar estos beneficios. El hecho de solicitar una beca y cumplir con los requisitos no garantiza que el estudiante resulte efectivamente beneficiario”, puntualizó.

Por su parte, el Seremi de Educación de Aysén Sergio Becerra Mera llamó a los estudiantes de la región a postular a estos beneficios y apoyos estudiantiles

“Es importante que los estudiantes y sus familias se informen sobre los beneficios ofrecidos, los requisitos necesarios y los plazos establecidos para que puedan postular correctamente. El sistema de becas JUNAEB es un gran apoyo para los jóvenes que estudian en la región y una muestra concreta del compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera con las familias de Aysén”, manifestó Sergio Becerra.

Para solicitar o renovar las Becas, los estudiantes deben ingresar al sitio

www.renuevatubeca.cl, donde deberán volver a crear un usuario con un correo electrónico actualizado y de uso personal. Esto es fundamental porque es por esa vía que Junaeb enviará los antecedentes e información de antecedentes faltantes, avance, asignación o rechazo del beneficio.