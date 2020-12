Manuel Marín Boldrini, más conocido como “Don Manolito” recibió un emotivo reconocimiento.

Puerto Aysen.- El 1 de abril de 1977 ingresó a trabajar a la Gobernación Provincial de Aysén.

Una jornada muy especial se vivió el pasado jueves 10 de diciembre en la Gobernación de Aysén, esto debido a que funcionarios y el Gobernador rindieron un reconocimiento en una emotiva ceremonia de despedida al ahora ex funcionario público Manuel Marín Boldrini “Don Manolito” quien después de 43 años dejó de prestar servicios en esta repartición pública.

Palabras del señor Gobernador, saludos de la ex Gobernadora Paz Foitzick, reconocimiento del Jefe de la División de Gobierno Interior Pablo Galilea, palabras de uno de sus hijos y la compañía en la ceremonia de la esposa de “Don Manolito” la señora Carmen fue el broche de oro y final para este trabajador público que muchas veces entregó mucho más de lo que su oficio le obligaba a realizar.

Luego de izar el pabellón nacional y pasar por un pasillo de honor para coronar estos homenajes Manuel Marín Boldrini agradeció el gesto “Ha llegado la etapa de dejar este lugar, de darle paso a gente nueva y un agradecimiento a mis colegas, porque no me lo esperaba, ha sido una bonita despedida, le agradezco al Gobernador, a todos mis colegas, los dejo, pero voy a andar por acá para conversar y ahora a descansar nomás, porque ya cumplí una etapa de mi vida”.

En tanto el Gobernador de Aysén Manuel Ortiz Torres resaltaba las virtudes entregadas durante todos estos años del servicio público “Va a dejar en cada uno de nosotros el recuerdo y el cariño a su tremendo compromiso, una persona tremendamente humana, que nos acompañó en cada una de las etapas tan significativas como nos acordábamos hace un rato por ejemplo, como fue la entrega de los Alimentos para Chile donde llegamos a cada rincón de nuestra provincia conduciendo la camioneta en horas de la noche, con frío, con lluvia, con nieve y ese trabajo a él lo marcó profundamente, así que nosotros le decimos a Don Manolito hasta pronto, porque nos podrá visitar siempre cuando él quiera”.