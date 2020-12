El plan nacional fue trabajado en conjunto con los Ministerios de Justicia y DDHH y Salud.

Aysen.- En el marco del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, Gendarmería de Chile en la región de Aysén retomará esta semana las visitas de familiares de internos en los centros penitenciarios que se encuentren en fase 2 o superior, medida que se realizará bajo estrictos protocolos y con gradualidad.

De esta manera, el director regional de Gendarmería acompañado de los Seremis de Justicia y DDHH y Salud realizó una visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, para verificar en terreno los protocolos y estrictas medidas que se aplicaran desde este martes en el principal recinto penal de la región.

La nueva modalidad de ingreso de visitas cuenta con la autorización de la autoridad sanitaria y se ajusta a un protocolo elaborado en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Comité Técnico del Ministerio de Salud y Gendarmería de Chile. De esta manera las unidades penales de Coyhaique y Chile Chico comienzan con las visitas este martes, Valle Verde lo hará el miércoles, mientras que Cochrane y Puerto Aysén harán lo propio el jueves.

“Los flujos de vista se disminuyeron en un 80%, es decir de cinco personas por interno se redujo a solamente una, Lo relevante es que cada interno decide qué persona lo puede visitar, al interno se le consulta de forma previa, y esa persona es comunicada por el propio interno, a través de las visitas virtuales, de allí la relevancia de que los familiares no se acerquen a las unidades penales si no han sido convocados, pues no podrán ingresar. Es importante que para que esto resulte, se respeten los protocolos establecidos por la autoridad de Salud” recalcó el director regional de Gendarmería, coronel Renato Montecinos Lavín.

La calendarización realizada por Gendarmería busca que toda la población penal de la región reciba una visita antes de finalizar el año, periodicidad que se podría extender en los meses venideros si la iniciativa funciona bien.

“La suspensión de visitas fue una medida de carácter preventiva, que se adoptó a nivel nacional a contar del 10 de abril, y hoy se está autorizando a que se pueda restablecer, cumpliendo así con un compromiso ministerial, para que los internos puedan al menos recibir a un familiar antes de Navidad, esto ha sido posible gracias al trabajo de Gendarmería, el Ministerio de Salud y un Comité Técnico Asesor, estableciéndose un estricto protocolo que tanto los visitantes, funcionarios, como internos deben cumplir” destacó el Seremi de Justicia y DDHH Luis Prieto Epuyao.

“Esta reapertura se enmarca en el plan paso a paso que el Ministerio de Salud está implementando, por la etapa en la que nos encontramos ya es posible tener visitas de familiares a los centros penitenciarios cumpliendo estrictos protocolos sanitarios, tanto para resguardar la salud de familiares, internos y personal. Estamos revisando en que consiste, que el aforo sea el adecuado, las medidas de higiene, control y seguridad y vemos que el protocolo está muy bien hecho y cumple con todo lo que como Ministerio de Salud disponemos par a tales efectos” agregó la Seremi de Salud (S) Mónica Godoy Molina.

En la oportunidad, las autoridades explicaron que este proceso es voluntario. Aquellos internos que por temor no quieren hacerlo, se les respetará ese derecho de no recibir visitas externas.