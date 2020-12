Durante el reporte sanitario de este viernes 18 de diciembre de la Seremi de Salud, se informó que en las ultimas horas se confirmaron 17 nuevos casos de Covid con PCR positivos en la región de Aysén.

Coyhaique.- Según se detallo de estos 17 casos, 14 corresponden a la comuna de Coyhaique, 02 a Puerto Aysén y 01 a Chile Chico, además de 01 caso probable de la capital regional.

En la ocasión la Seremi de Salud (s), Verónica Godoy manifestó su preocupación por el aumento de casos, debido a que 14 son pacientes sintomáticos “Por lo tanto, están transmitiendo la enfermedad de una forma mayor que aquellos son asintomáticos. Los principales síntomas que presentaron son cefalea (dolor de cabeza), tos y dolor muscular, la mayoría de los casos corresponde a pacientes jóvenes, de entre 22 y 49 años (once casos), mientras que cuatro son mayores de 70 años, además de tres casos de niños de entre 9 y 12 años”.

Respecto de las características de estos nuevos casos, la seremi de salud (s) agrego “De los 18 nuevos contagios, la mitad corresponde a contactos estrechos que ya estaban en cuarentena, pero la otra mitad no. Es decir, son nuevos contagios en estudio de trazabilidad. En pocas palabras, el virus está circulando con mayor fuerza nuevamente en la capital regional. Pero el grupo de 20 a 40 años está teniendo mucha actividad social y eso es donde nos relajamos, donde no usamos la mascarilla, donde no seguimos el distanciamiento físico, probablemente no son actividades al aire libre y ahí es donde debemos tener el máximo de cuidado”.

En la oportunidad también se informó que 03 personas permaneces internadas en el Hospital Regional Coyhaique.

Respecto de un caso de Covid positivo detectado al interior de un establecimiento educacional en Puerto Aysén, la Seremi de Salud indicó “Tanto el caso positivo como los probables ya fueron contactados, sus contactos estrechos también. La investigación epidemiológica está en pleno curso, así es que las medidas que se han tomado es el cierre del establecimiento educacional para poder hacer una adecuada investigación, además de todas las medidas que se recomiendan cuando tenemos un brote asociado a un establecimiento, a lo anterior se sumó una búsqueda activa en el establecimiento para identificar a potenciales pacientes, sobre todo, asintomáticos”.