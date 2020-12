El proyecto contempló capacitaciones, plantaciones comunitarias, elaboración y entrega de material informativo y otras acciones tendientes a poner en valor los árboles y patrimonio natural y cultural de las islas.

Aysen.- El “Proyecto de Arborización Comunitario Islas Huichas”, ejecutado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contó con la participación de establecimientos educacionales, Juntas de Vecinos (JJVV), Jardines Infantiles, AG de Pescadores y Bentónicos y comunidad en general, tuvo la finalidad de transferir conocimientos e insumos orientados a ayudar a mejorar hábitos de buenas prácticas ambientales.

Dentro de las acciones que incluyó este proyecto, se arborizaron 6 sectores y se realizaron capacitaciones de reconocimiento de especies arbóreas, se enseñó a cómo plantar y manejo arbóreo, sobre la importancia del arbolado urbano, producción de plantas, entre otros talleres. En cuanto a la elaboración y entrega de material informativo se confeccionaron mapas temáticos de la isla y del Parque Urbano Natural La Poza y Guía de Reconocimiento de Especies Vegetales de Interés Forestal. En el Parque Urbano Natural “La Poza”, se diseñó el sendero “Pescadores” con 4 miradores/estaciones que relevan la actividad de la pesca artesanal.

Para el director regional de CONAF, Andrés Bobadilla Labarca “trabajar con las comunidades de la isla le da un plus importante a lo que hacemos como Corporación respecto de nuestro Programa de Arborización, esto nos ha permitido generar sinergias con la comunidad, con el Gobierno Regional y con el Municipio de Aysén, para que de ese modo, colaborar con el desarrollo de este territorio que por lo demás es parte de la historia del trabajo de CONAF desde hace muchas décadas.”.

La vinculación con la comunidad ha sido una de las características más importantes de este proyecto, la presidenta de la JJVV N° 19 de Estero Copa, Bernardita Tarumán, valoró esto señalando que “estamos contentos y agradecidos de CONAF por hacernos partícipes del proyecto de arborización. El material que nos entregaron será de mucha utilidad, ya que muchas veces no conocemos los árboles y no le damos la importancia que se merecen, porque hay que valorar lo que tenemos en la isla y cuidarlo”.

De igual manera, este proyecto reunió a la comunidad educativa, desde lo cual se contó con la participación de las escuelas y jardines infantiles de la Fundación Integra, con la cual además CONAF tiene vigente un convenio de arborización.

Tatiana Cárdenas, directora del Jardín Infantil Los Cipreses de Puerto Aguirre, detalló la importancia de este programa en los niños y niñas de este sector insular.

“El programa de arborización ha permitido que los niños y niñas desde la primera infancia desarrollen el amor y el respeto por la naturaleza y son ellos quienes se convierten en agentes de cambio social al transmitir a su familia y comunidad la importancia de preservar estos ambientes libres de contaminación generando ambientes naturales armoniosos para la comunidad de Islas Huichas”.

Por su parte, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, valoró el impacto del proyecto señalando que “este es un plan de arborización que tuvo un impacto potente y positivo en la gente de la isla, porque es un proyecto que funciona con la comunidad. Es importante que la gente sepa que además de cuidar el entorno estamos trabajando para que en el tiempo esto sea un lugar de aprendizaje y que además sirva para potenciar el turismo y llame a visitantes a conocer la isla y todos sus atractivos naturales con los que cuenta”.

Cabe señalar que si bien está finalizando este proyecto, CONAF seguirá trabajando en estas localidades para fortalecer la arborización de estos sectores y potenciar el Parque Urbano Natural La Poza, tanto para fines educativos como turísticos.