Con el inicio de operaciones de los recorridos Puerto Chacabuco – Coyhaique, Puerto Aysén – Villa Mañihuales y Puerto Cisnes – Puerto Aysén se entregarán nuevas alternativas de movilidad a los habitantes de la región.

Aysen.- Tres nuevos recorridos de transporte han iniciado recientemente sus funciones resolviendo una necesidad para los habitantes de la región, especialmente de la provincia de Aysén. Para conocer las características de estos nuevos servicios el seremiTT Fabián Rojas se reunió con los operadores que decidieron emprender en rutas que hasta la fecha no estaban siendo cubiertas.

“Estamos contentos como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de que nuevas iniciativas privadas surjan. Se van a hacer cargo de un servicio en donde no estaba satisfecha la demanda y ellos a través de la iniciativa privada van a poder entregar un servicio de transporte a las localidades. Confiamos en la capacidad de trabajo y de emprendimiento que tienen estos operadores de servicios de transporte”, exlica la autoridad.

Estas palabras fueron confirmadas por Celia Muñoz, quien realizará transporte de pasajeros hacia Villa Mañihuales. Por el momento se está definiendo el itinerario más conveniente para los vecinos de dicha localidad, pero se ha establecido que el horario de salida de Puerto Aysén será a las 9 con regreso a las 12 hrs. con una tarifa de $1500: “Esto nace de la necesidad, mis padres son adultos mayores de Villa Mañihuales y no tenían bus. Justo coincidió con que había una máquina que venía con la tarjeta de recorrido para allá. Estaba todo como preparado, y ahora estamos listos para empezar”.

En el caso del servicio de Puerto Chacabuco, el operador Ricardo Parada informó que su tarifa será de 3 mil pesos. “Esto es algo que había pensado hace muchos años y que no se había dado porque no teníamos máquina, pero de a poco hemos ido renovando y la idea es seguir más arriba. La venta de pasajes la informaremos a la junta de vecinos y podemos ir cambiando los itinerarios según las necesidades de la gente, por ahora que está un poco lento pensamos salir los días lunes, miércoles, viernes y domingo”, agregó.

En el caso de José Lecaros, encargado del servicio hacia Puerto Cisnes, también se percibió una demanda insatisfecha. “Nosotros teníamos otro emprendimiento y siempre que había que enviar algo a Puerto Cisnes había que ir al Km. 20 a entregar y nos encontrábamos con pasajeros en el camino. Entonces vimos esa necesidad de poder transportar de Puerto Cisnes hacia acá y viceversa. Los horarios de salida son lunes, miércoles y viernes desde Cisnes saliendo a las 6 de la mañana y regresando a las 16 hrs. desde Puerto Aysen”, informó.

Estas nuevas rutas de transporte de pasajeros se agregan al servicio de Buses J&P, que se incorporó en septiembre a la ruta Coyhaique – Puerto Aysén. De esta manera se fortalece y diversifica el sistema de transportes para una extensa región como Aysén.