En el costado norte del puente Presidente Ibáñez de Puerto Aysén, la Agrupación de Familiares y Amigos de las víctimas del recordado “Caso Aysén”, levantaron un nuevo memorial en recuerdo de los 12 jóvenes que fallecieron en extrañas circunstancias en la porteña ciudad.

Rosa Flores, presidenta de la agrupación y madre de Roberto Lagos Flores, quien habría sido asesinado hace ya más de 20 años y hasta el día de hoy, no ha existido justicia, por ello, han decidido renovar el espacio en señal de que no hay olvido y que siguen exigiendo justicia.

“Yo puedo decir con tranquilidad, misión cumplida, porque hace mucho tiempo queríamos arreglar nuestro memorial y por fin lo hicimos. También agradecer al señor Obispo que nos ayudó, el bosquejo fue del padre José y bueno, hubo mucha gente que nos colaboró. Pero feliz porque quedó hermoso, la gente igual nos felicita por lo que hicimos. Esto es algo que las mamás no vamos a olvidar nunca, aquí en Aysén se van a recordar siempre y los que también saben de lo que paso con nuestros hijos, les remueva un poco la conciencia. Así es que feliz con lo que hicimos y nunca vamos a perder la esperanza de poder saber, que es lo que pasó con nuestros jóvenes”.

“Hay que tener plata para saber quiénes fueron los asesinos de nuestros hijos”

La muerte en extrañas circunstancias de la gran mayoría del victimas del Caso Aysén, se habría dado en el puente o en sus cercanías en el rio, por ello la forma del memorial, añadió Rosa Flores. “Casi todos los casos ocurrieron en el sector del puente, entonces, para que se recuerde siempre… Ya son tantos años que no hemos tenido nada y todos sabemos la justicia que tenemos aquí en Puerto Aysén, se nota más. Aquí hay que tener plata para realmente saber quiénes fueron los asesinos de nuestros hijos”.

Finalmente, la presidenta de la agrupación de familiares y amigos de las victimas del Caso Aysén, Rosa Flores, hizo un llamado a la comunidad a cuidar el memorial, a evitar su destrucción, ya que, es un espacio de reflexión y de recuerdo de quienes fallecieron en dudosas circunstancias.

“Mi llamado es a que lo cuiden, que se siempre se mantenga en buen estado, porque igual costó hacerlo. A quienes quieren ir ahí a la orilla del rio al memorial a prender una velita, lo pueden hacer. Y que nunca se olvide Puerto Aysén de los 12 casos y de los cuales seguimos exigiendo justicia”, puntualizó.