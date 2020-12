Nuevamente una tripulación de embarcación proveniente de la Región de Los Lagos no pudo acreditar el origen del recurso.

Aysén.- El lunes 21 de diciembre personal de la Armada en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), incautó 10 toneladas de alga Luga Roja. Nuevamente una tripulación de embarcación proveniente de la Región de Los Lagos no pudo acreditar el origen del recurso.

Como detalló el Oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Aysén, Teniente 1° Litoral Carlos Gotuzzo “en el área de Isla Marta el recurso se incautó a la Lancha a motor “Camila II” matrícula de Quellón Región de Los Lagos, quienes no pudieron acreditar el origen del recurso y quienes además no contaban con los permisos para llevar a cabo actividades pesqueras extractivas, quedando lo incautado en custodia del infractor en calidad de depositario provisional y siendo citado al Juzgado de letras y Garantía de Puerto Aysén por infringir la Ley de General de Pesca”.

El Oficial agregó además que los infractores fueron citados a la Fiscalía Marítima de la Capitanía de Puerto de Melinka, por no contar con zarpe vigente ni documentación de la embarcación al día. En tanto el armador también fue citado al Juzgado de Letras y Garantía de Aysén.

De este modo, el Capitán de Puerto de Melinka Subrogante, Sargento Primero Litoral José Medina indicó que este procedimiento es fruto del trabajo conjunto entre personal de la Capitanía de Puerto de Melinka y de Sernapesca “y concluyó con una importante incautación de Luga Roja. En este contexto podemos señalar que la efectividad radica en el análisis de información, la presencia de la Autoridad Marítima en sus sectores de responsabilidad y el profesionalismo de nuestro personal”.