A partir de este 26 de diciembre el horario de toque de queda se retrasó a las 22 horas. En tanto, los días 24 y 31 diciembre la restricción horaria será entre las 02 hrs y las 05 hrs.

A horas de que se inicie la conmemoración de las Fiestas de Navidad 2020, y atendiendo la realidad regional con motivo de la pandemia, la Intendente Regional Geoconda Navarrete reiteró el llamado a la comunidad a que adopte todas las medidas necesarias para evitar mayores contagios.

Coyhaique.- En tal sentido, la también Ejecutivo del Gobierno Regional recordó que “hoy día llevamos prácticamente diez meses de pandemia y ya todos sabemos lo que es el Coronavirus, sabemos cómo se comporta y hemos sido testigo como en Europa se está viviendo plenamente la segunda ola y de cómo también en nuestro país se está viendo este aumento de casos después de haber mantenido una tendencia estable, en términos de casos diarios”, dijo.

Por lo mismo, y consciente de que en estas fechas existe un mayor movimiento de personas por las calles de las comunas, la Intendente insistió en cumplir con las medidas de autocuidado a sabiendas de que se sabe de la “premura o necesidad de hacer trámites pero por favor, tomemos las medidas necesarias: No vayamos con más personas, especialmente con niños porque podemos –sin querer- contraer el virus, contagiar a nuestros seres queridos y no solo perjudicar a nuestras familias sino que a la comunidad completa”.

A sabiendas de que si las cifras siguen al alza las probabilidades de que las comunas de la región desciendan en el Plan Paso a Paso son altas, Geoconda Navarrete expresó su preocupación y por ende, enfatizó en que “nosotros bajo todos los puntos de vista queremos evitar tener que retroceder una fase. Hoy día ha habido un aumento, no es tan significativo, pero lo más complejo son los contactos estrechos que hay alrededor de cada persona positiva porque eso nos da una proyección de cuántos pudieran llegar a convertirse en Covid positivo”, aseguró.

Por último, la Ejecutivo recordó que como región, y en especial los habitantes de Coyhaique, “ya vivimos lo que fue una cuarentena, sabemos lo doloroso y lo difícil que se transforma en términos sociales para una familia no poder salir a generar sus ingresos. Por favor tengamos conciencia de ello, seamos solidarios, pensemos en cómo nuestro actuar perjudica al que está al lado nuestro y lo que hagamos no tenga consecuencia en 10 o 15 días más y tengamos que estar cambiando la situación comunal que tenemos hoy”, concluyó.