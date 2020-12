Intensa es la búsqueda que desarrollan equipos de emergencia, para lograr ubicar a un joven de 25 años de edad, quien se encontraba durante la tarde del miércoles practicando kayak, en el sector de Bahía Jara, en la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Bomberos, Armada y Carabineros de la zona trabajan intensamente para encontrar a esta persona, de la cual hasta este minuto no hay mayores indicios. El fiscal de Chile Chico, Álvaro Sanhueza, fue informado de esta situación y ya está coordinando las primeras diligencias.

“Alrededor de las 16 horas del miércoles, un joven de 25 años que estaba en el sector Piedra Azul, en Bahía Jara, comuna de Chile Chico, decidió salir a navegar en kayak, lo cual hizo sin chaleco salvavidas, sin traje de agua y con vientos de 28 nudos. Rato más tarde, personas que estaban en el lugar, advierten que a una distancia de 100, 150 metros de la orilla el kayak se vuelca, con lo que se inicia una emergencia y se da cuenta a personal de Carabineros, los cuales llegan al lugar con personal de Bomberos y Samu”.

Al lugar del accidente concurre también la embarcación de la Armada y efectúa un recorrido por el sector, “logrando ubicar el kayak más no a la persona desaparecida. A raíz de esta circunstancia se me informa lo ocurrido, con lo cual dispuse un patrullaje costero con personal de Carabineros junto con voluntarios de Bomberos, como también la búsqueda de la Armada en el lugar”, indicó el fiscal Sanhueza.

Además, la autoridad del Ministerio Publico, dispuso, la llegada de un equipo de buzos del Gope de Carabineros y un robot submarino junto a buzos de la Armada de Chile.