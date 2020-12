Solo el instrumental habría registrado estos temblores de baja intensidad, no hay información, hasta ahora, que hayan sido percibidos por las personas.

Aysen.- Entre el viernes 25 y el sábado 26 de diciembre, en la región de Aysén se han registrado instrumentalmente más de una decena de sismos, siendo el de mayor intensidad uno ocurrido el día navidad, a las 22:46 horas, a 20 kilómetros de profundidad, 266 kilómetros al noroeste de Tortel y con una magnitud de 4.2.

Frente a esta situación la Oficina Regional de Emergencia emitió el siguiente comunicado:

Actividad Sísmica en la Región de Aysén

En su rol de coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, la Oficina Nacional de Emergencia solicitó información al Centro Sismológico Nacional (CSN) y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en el contexto de los movimientos telúricos que se han registrado costa afuera de Tortel (Provincia de Capitán Prat), en la Región de Aysén desde el día 25 de diciembre.

En su reporte, el CSN indica que el 25 de diciembre de 2020, a las 21:22 hora local, ocurrió un sismo magnitud, 3.9 ubicado a 290 km al oeste de Tortel. Desde ese momento, y hasta el mediodía del 26 de diciembre, se han reportado 16 sismos cuya magnitud máxima alcanza a 4.3.

Dada la ubicación de esta sismicidad, el organismo especializado indicó que se trata de una actividad frecuente, asociada a las zonas de fractura que separan las placas de Nazca y Antártica, así como también a la subducción de ambas bajo la placa Sudamericana (triple placa)

Por su parte, Sernageomin en base a sus análisis señaló que la sismicidad no está asociada a actividad volcánica.

Al respecto, el Director Regional de ONEMI Aysén, Sidi Bravo, comentó que “estos sismos se han registrado a muchos kilómetros de distancia de la costa, y no han sido percibidos en el continente. No obstante, estos fenómenos nos recuerdan que somos un país sísmico y por ello nuestro deber como sociedad es estar siempre preparados, como también estar atentos a las informaciones por parte de los organismos oficiales. Acá el llamado es a la tranquilidad, pero también a fortalecer nuestra cultura regional preventiva”.

Las instituciones del Sistema de Protección Civil mantendrán el monitoreo permanente de esta sismicidad en la zona.