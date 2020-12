No se descarta realizar una nueva sanitización en los próximos días, un poco más focalizada a los recintos de mayor afluencia de público, producto de que continúan apareciendo más casos de Covid – 19 en la “ciudad del sol”.

Chile Chico.- En el transcurso de esta semana y a raíz del considerable aumento de casos, la Municipalidad de Chile Chico a través de su Alcalde Ricardo Ibarra, decide convocar nuevamente a los organismos que habitualmente colaboran en la sanitización de la ciudad, sumándose inmediatamente los Cereceros, Bomberos, Carabineros y todo un equipo de funcionarios municipales.

La autoridad comunal, lamentó que se hayan elevado los contagios de coronavirus, insistiendo que lo más importante es el autocuidado.

“El llamado es a seguirnos cuidando, protegernos, ser responsables en nuestro actuar. Llevábamos tanto tiempo si casos positivos y tenemos varios ahora, por ello, tenemos que seguirnos cuidando. Destacar el esfuerzo que están haciendo los Bomberos, trabajadores municipales y en especial los cereceros porque para nadie es un misterio que están en plena faena de cosecha, han hecho un esfuerzo adicional de estar hoy con nosotros, cuando les planteamos la necesidad de poder sanitizar la ciudad. Así es que, insistir en el llamado a cuidarnos entre todos, queremos que Chile Chico sea una ciudad única y eso no depende de tantas restricciones sino de lo que podamos hacer cada uno de nosotros”, indicó el Alcalde, Ricardo Ibarra.

Patricio Villagra, administrador del rubro cercecero en Chile Chico, manifestó que la idea no era seguir realizando este tipo de acciones, debido a que se esperaba que no existieran nuevos casos en la comuna.

“No nos hubiese gustado seguir participando en estas faenas contra el Covid, pero bueno, llegó a la localidad nuevamente y como siempre hemos dicho, desde el día uno estamos presente. Hoy estamos sanitizando con siete equipos, la verdad es que, ha sido bien fluido el trabajo, el viento no nos juega a favor, pero aun así se ha sanitizado el 100% la ciudad de Chile Chico. También agradecerle a los operadores, ya que el día de hoy el rubro cerecero estamos a full trabajo, estamos preparando la cosecha, los trabajadores están realizando aplicaciones día y noche, pero igual es gratificante para nosotros estar aquí aportando un granito de arena”.

La Municipalidad de Chile Chico y como forma de continuar con las medidas preventivas, no descarta realizar nuevas jornadas de sanitización, lo más probable es que se desarrollen de manera focalizada en lugares de mayor afluencia de público.