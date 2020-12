Durante los fines de semana y festivos, en esta fase se prohíbe el desplazamiento a otras comunas que se encuentran en fase 3, 4 o 5; para lo cual se requerirá de un permiso de www.comisariavirtual.cl

Aysen.- A partir de este miércoles 30 de diciembre, a partir de las 05:hrs. las comunas de Chile Chico y Cochrane retroceden a Fase 2 de transisición; lo anterior, a raíz del aumento de casos por COVID-19 que se han registrado en estos lugares durante las últimas semanas.

De esta forma, en Fase 2, se ingresa a cuarentena los fines de semana y los feriados, días en que solo se podrá salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que se pueden obtener en comisariavirtual.cl (un permiso a la semana).

Podrán funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.

El comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna en Transición o sin cuarentena.

Asimismo, los traslados dentro de la región están permitidos de lunes a viernes, siempre y cuando no pernocten en otras comunas, a excepción que se deban realizar trámites funerarios de una familiar directo, realizar tratamientos médicos (interconsultas) o trámites de mudanza. Todos permisos disponibles a través de www.comisariavirtual.cl

La atención de público en restaurantes y cafés solo en terrazas o espacios abiertos, hasta el 25% de su capacidad o con 2 metros lineales entre mesas. Estadía máxima de 2 horas y sanitización por 15 minutos cada 2 horas. Todo debe ser siguiendo los protocolos establecidos. Para mayor información, visita página web www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

En este contexto, la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, hizo un llamado a la comunidad para que refuercen sus medidas de autocuidado. “En los últimos días se ha registrado un aumento de casos nuevos por COVID-19, asociados principalmente a reuniones sociales, es por eso que desde el sector salud hacemos un llamado a la comunidad, especialmente de las comunas de Cochrane y Chile Chico para que extremen sus medidas preventivas frente al COVID-19. Necesitamos que la ciudadanía sea responsable, que mantenga el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el correcto uso de la mascarilla. Cuidemos a nuestras familias y adultos mayores, especialmente en estas festividades donde esperamos no ocurra un nuevo aumento de casos para no seguir retrocediendo en materia sanitaria.”

Situación Epidemiológica Regional

Este lunes 28 de diciembre, la región de Aysén presentó 131 casos activos, ya que en las últimas horas se dio el alta médica a 17 pacientes (09 de la comuna de Coyhaique, 05 de Aysén, 02 de Cisnes y 01 de Chile Chico). Mientras que desde el inicio de esta pandemia, se registra un total de 1.514 casos confirmados por COVID-19. (Además de 158 casos probables, sumando un total de confirmados y probables de 1.672 casos)

Fuera de reporte, se registran 14 casos nuevos con PCR + (11 en la comuna de Coyhaique, 02 en Chile Chico y 01 en Cochrane). A lo que se suma 01 caso probables de Coyhaique.