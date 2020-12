Con la entrega de los documentos, ahora falta el proceso de licitación y posterior construcción de las viviendas para dejar atrás años de vida en el campamento Las Quilas II, el que hasta el hoy es el más extenso de la región con 3,2 hectáreas.

Puerto Aysen.- En dos ceremonias distintas – con motivo de hacer cumplir los protocolos Covid-19- la tarde del martes se hizo efectiva la entrega de 60 subsidios habitacionales para los comités “Familias en toma” y “Sonriendo al futuro” de Puerto Aysén, familias que inician así el camino a erradicar para siempre su vida en el campamento Las Quilas II para seguir progresando en sus propias viviendas.

De acuerdo a los registros del MINVU, el campamento Las Quilas II tiene una data de 25 años en la comuna de Puerto Aysén – más precisamente en el sector Ribera Sur – lugar que año a año fueron formando familias de la región, de otras regiones y también del extranjero.

Precisamente por esa historia, y por conocer a muchas de sus integrantes, la Intendente Geoconda Navarrete dijo sentir felicidad por culminar así “un año difícil a raíz de la pandemia” agregando que instancias como estas “donde podemos entregarle esperanza a 60 familias, que han vivido en toma por muchos años, en un trabajo responsable y mancomunado entre nuestro gobierno, el Minvu, la municipalidad de Aysén y muchas otras personas; logran hoy día materializar la recta final para lo que va ser el conjunto habitacional. Feliz, es una manera esperanzadora, llena de optimismo, para recibir el 2021 con más energía y ganas de trabajar por nuestra gente”, dijo.

En esa misma línea, el seremi Diego Silva explicó que “esta es una de las obras emblemáticas que tenemos ya que es uno de los programas que nosotros tenemos de asentamientos precarios y este va ser uno de los primeros que vamos a erradicar y, que en el año 2021 vamos a partir con la construcción de estas viviendas”, acotó.

Por su parte, la diputada Aracely Leuquén no se restó de la felicidad de las familias y se mostró contenta “porque están avanzando gradualmente en cumplir el sueño de la casa propia, un sueño tan anhelado para tantas familias y este especialmente porque es uno de los primeros campamentos que se erradica a nivel nacional en el gobierno del Presidente”.

Desde el municipio de Aysén, en su rol de entidad patrocinante, su alcalde Luis Martínez indicó que “aquí el municipio ha puesto mucho en el sentido de poder hacer una alianza con el Minvu, la Intendencia, los Cores, Concejales – a pesar de la pandemia – y al recibir el subsidio a mí me pone contento, orgulloso por decirles que aquí está el camino a su casa y que vamos a trabajar con todas las ganas para entregarle las llaves lo antes posible”.

Dirigentas

En su rol de dirigentas y presidentas de sus respectivos comités, Liliana Peña y Sara Valdiviano ocultaron su felicidad y satisfacción al ver concretar una parte de su sueño por obtener la casa propia.

La primera, Liliana Peña, dijo sentirse “feliz porque la gente confió en mí y porque todo lo que obtuvimos fue con respeto, teniendo llegada con las autoridades y sabiendo dialogar, no llegar y golpear la mesa; uno con educación consigue las cosas y gracias a eso logramos trabajar bien, siempre conversándolo con la gente y gracias a este documento nosotros estamos ad portas de recibir nuestras casas”, señaló.

Peña agregó que la satisfacción para su comité es aún mayor ya que “en nuestro comité hay madres solteras, extranjeros que también tiene derecho a tener su casa, adultos mayores y personas con discapacidad; personas que obviamente necesitaban su casa y ahora saber que vamos a vivir dignamente es genial”.

Por su parte, Sara Valdivia, dirigenta del comité “Familias en toma”, agradeció a todos quienes se vieron involucrados en el proceso partiendo “por el Presidente Sebastián Piñera porque sus promesas se están cumpliendo hoy día con mi gente, al seremi Diego Silva, Intendenta Geoconda Navarrete y diputada Aracely Leuquén por este enorme gesto que tuvieron con toda esta gente; son 60 familias que hoy día tienen un subsidio habitacional y hoy hemos cumplido un sueño”, concluyó.