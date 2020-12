Ambas medidas buscan garantizar la continuidad de las atenciones y prestaciones a las y los usuarios, bajo estrictas medidas de seguridad.

Chile Chico.- Luego que Cochrane y Chile Chico, ingresaron a la fase 2 en el plan Paso a Paso, diseñado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de manera inmediata, los hospitales iniciaron la ejecución de una estrategia, que atendiendo las realidades de cada comuna, les permitan prestar las atenciones y la entrega de medicamentos, así como la alimentación complementaria para adultos mayores.

Desde el Hospital Leopoldo Ortega, Carmen Gloria Monsalve, Directora del Centro Asistencial de la ciudad del Sol, sostuvo, “Hemos reorganizado las atenciones clínicas reduciendo el tránsito de usuarios al establecimiento, manteniendo la atención médica presencial en urgencias respiratorias y no respiratorias las 24 horas, atenciones de morbilidad, atenciones presenciales y visitas domiciliarias de pacientes crónicos priorizados que sean de mayor riesgo y las prestaciones de teleasistencia y telemedicina por especialidad, atenciones presenciales de gestantes y controles de díada, controles del programa niño sano y controles/ingresos de usuarios de salud mental”.

En otro ámbito informaron que se implementó el sistema de turno rotativo para resguardar la continuidad de atención en el área de salud mental, SOME, y estamento técnico que se desempeña en unidad de urgencias y hospitalizados.

La Directora expuso que otro de los esfuerzos está orientado a que Los profesionales del área de kinesiología, enfermería, dentistas y matrona, priorizaron las horas de atención para usuarios bajo control a quienes no se les puede postergar las atenciones.

“La idea es disponer de profesionales dedicados exclusivamente a la trazabilidad, vigilancia y seguimiento de los más de 170 usuarios que se encuentran en cuarentena por ser casos positivos o por ser contactos estrechos. Gracias a esta organización conformamos la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que funciona en jornada completa, con turnos permanentes de duplas de testeadores para la Búsqueda Activa de Casos, realizando a la fecha más de 1000 PCR entre Búsqueda Activa y aplicación del examen en casos sospechosos”, señaló Carmen Monsalve.

La autoridad del Hospital de Chile Chico, indicó finalmente que se aumentó la entrega de fármacos y alimento a domicilio a todos los usuarios crónicos que soliciten su despacho por teléfono, estrategia que se realiza de lunes a viernes, manteniendo una coordinación permanente con el municipio para la entrega de alimentos y ayudas sociales a quienes se encuentran en aislamiento, además tanto municipalidad y la Gobernación apoyarán con movilización para: visitas domiciliarias, entrega de fármacos a domicilio, rondas de salud rural, etc.

Hospital de Cochrane

La situación en la ciudad del Baker, no es muy distinta, pues al igual que en Chile Chico, han tenido un aumento explosivo de casos en los últimos 10 días, lo que les ha llevado a un despliegue significativo por parte de los equipos de Búsqueda Activa de Casos, según explicó Gabriel Matamoros, Director del Hospital de Cochrane.

“Nuestra principal tarea por estos días, ha sido contactar a las personas, acercarnos a su domicilio y hacerles el examen de PCR, así también interrogar a muchas personas por posibles contactos estrechos. Razón por la cual quiero destacar a todo el equipo porque hemos tenido que modificar nuestra organización producto de este brote, para poder responder a las demandas de la comunidad, saliendo a terreno, haciendo visitas al sector rural “comentó la autoridad.

“En nuestro hospital implementamos un área Covid y otras no Covid, en estos momentos no tenemos ningún paciente con Coronavirus hospitalizado, pero si tenemos hospitalizados por otras causas, además hemos podido habilitar dos salas de reanimación en caso que se presenten personas con falla respiratoria aguda. Durante todo este año nos hemos estado preparando para esto, así es que capacidad de respuesta tenemos porque si llegamos a tener personas con síntomas de gravedad no van hacer todos al mismo tiempo y esto es súper dinámico y así como van apareciendo casos vamos dando pacientes de alta, así como tampoco vamos a esperar que se nos agrave un paciente, por ello es que también hemos dispuesto en los casos que se requiera, de evacuaciones “ concluyó Gabriel Matamoros.

Cabe destacar que, en todo este quehacer, se mantienen las atenciones de urgencia, así como las atenciones a domicilio de pacientes crónicos y la entrega de medicamentos, así como de alimentación a las y los usuarios.