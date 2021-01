Trabajos involucraron una inversión por más de $90 millones, la cual fue impulsada por la Intendente Geoconda Navarrete –con el apoyo del Consejo Regional- y a cargo de la Unidad de Proyectos del Gobierno Regional. De ahora en más, la agrupación podrá seguir apoyando a los cerca de 800 pacientes que utilizan las dependencias año a año.

Coyhaique.- Con la entrega simbólica de las llaves de la casa por parte de la Intendente Geoconda Navarrete a Liliana Gómez, la Agrupación de Pacientes Trasladados de Coyhaique comenzó a hacer uso de sus remozadas dependencias; las cuales fueron intervenidas casi en su totalidad, gracias a un proyecto impulsado por la Ejecutivo del Gobierno Regional, los Consejeros y la Unidad de Proyectos del Gore Aysén.

La idea se comenzó a ejecutar en enero del 2020, cuando la Intendente Geoconda Navarrete visitó las antiguas dependencias –junto a los equipos técnicos y los responsables de la agrupación- donde se evidenció un claro desmedro de sus instalaciones, principalmente en su sistema eléctrico, lo cual motivó la ejecución de una intervención mayor que incluyó el recambio de fachada exterior, techos, aislación, recubrimientos, fachada interior, redes de alcantarillado y eléctrica, sistema de climatización y mejoramiento en general de toda la construcción.

El resultado de las obras fue ampliamente valorado por la Intendente Geoconda Navarrete, quien señaló ser “una alegría compartida entre todos quienes estamos acá y de seguro, de muchas familias que forman parte de la agrupación de pacientes trasladados; un compromiso que adquirimos hace varios meses atrás que contó con el apoyo transversal de los Consejeros Regionales y que consistió en un proyecto –presentado por la Unidad de Proyectos del Gobierno Regional- para mejorar las condiciones de habitabilidad de esta casa, por donde pasan más de 800 personas al año y que entrega un servicio que no tiene otra contraparte a nivel regional y que permite que las familias que deben tratarse médicamente en Coyhaique puedan hacerlo en dignidad, en tranquilidad y con un mayor confort”, dijo.

Por su parte, el Presidente del Core, Sergio González, comentó su satisfacción por la finalización del proyecto ya que de ese modo se entregará respuesta a cientos y miles de pacientes, no solo de Coyhaique, sino que “estamos entregando apoyo a todos los pacientes de la región de Aysén. Ellos (por la agrupación) han hecho un tremendo trabajo por varios años ya y han demostrado que tienen mucha responsabilidad para tomar grandes decisiones. Así lo hicieron cuando solicitaron el mejoramiento de esta infraestructura, que fue escuchada por la Intendente Regional y trabajada por los profesionales del Gobierno Regional”, agregó.

Luego de recibir las llaves y recorrer las nuevas dependencias, la presidenta de la Agrupación, Liliana Gómez, dijo sentir mucha emoción y señaló que “es un día muy especial para mí también, porque hace 12 años que falleció mi papá y es una alegría enorme tener todo esto, más por los pacientes que van a llegar porque se van a sentir más reconfortados y no nos queda más que agradecer a todos los que pusieron su granito de arena”, dijo.

Por último, Yohana Hernández, dirigente de la Agrupación de Pacientes Trasladados destacó la visión por parte de Geoconda Navarrete, por atender una demanda muy sentida y darle una relevancia mayor de lo que inicialmente estaba contemplado, idea a la cual después se sumaron sin distinción varios actores de la región.

“Agradecemos enormemente el compromiso que tuvo la Intendenta con nuestra agrupación, viendo la necesidad que tenían nuestros pacientes. Como decía nuestra presidenta, nosotros recibimos casi 800 personas al año y lo más importante para nosotros era el bienestar de ellos; en su mayoría son pacientes vulnerables que vienen a casas de acogida que no encontraban en las mejores condiciones y por eso estamos muy felices de este tremendo proyecto que comenzó por un problema eléctrico y terminamos casi con una casa nueva”, señaló.