Para este 2021 el Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, ha decidido mantener algunos sus cargos directivos y ha cambiado otros en el área de la oficialidad. Como Superintendente se mantiene Ignacio Barrón, vicesuperintendente Pierre Arias, tesorero general Gonzalo Millalen, Secretario General Jaime Almonacid.

Chile Chico.- Como Comandante asume Pedro Guenuman, “quiero contarles que este año asumo en el área operativa con amplias expectativas, tratando de que los bomberos terminen su malla operativa, así como también, con los nuevos aspirantes poder lograr su primer curso en la malla de bombero inicial, de igual forma, tener el máximo de bomberos operativos en sus compañías. Destacar que, son cuatro compañías más una brigada, a su vez, señalar que este año abra mucho que trabajar, bajo todas las medidas de seguridad, debido a que aún estamos en pandemia y hay que cuidarse”.

La sorpresa este año, que marcaría un hito histórico en la región es que, el cargo de segundo Comandante queda en manos de Denisse Bravo, hasta hace poco capitán de la compañía de Puerto Guadal. Algo que puso en valor el Comandante Guenuman. “Me acompaña la segunda comandante, Denisse Bravo, ella pertenece a la tercera compañía de Puerto Guadal. Destaca que, hacemos historia en la región, ya que sería la primera mujer que ocuparía este cargo. Yo tengo entendido que jamás en la historia de Aysén había una comandante, por ello, quiero hacerle llegar mis más sinceros agradecimientos, un gran abrazo”.

La nueva autoridad bomberil de la comuna de Chile Chico, Denisse Bravo, se mostró feliz de asumir este nuevo desafío.

“Pertenezco a la tercera compañía de Puerto Guadal, llevo 25 años de servicio en esta noble institución 15 de ellos como oficial. Me inicié como teniente tercero, más tarde ascender como teniente primero y en la actualidad me encontraba ejerciendo el puesto de capitán de compañía. Este año se me presentó este desafío de asumir como segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, un desafío muy bueno, hay que poner harto ímpetu y las ganas de sacar adelante a esta noble institución”, indicó Denisse Bravo.

Otros cargos de oficiales son, directora Primera Compañía Lidia Soto, directora Segunda Compañía María Ruiz, director Tercera Compañía Miguel Gatica, director Cuarta Compañía José Miguel Contreras y directora Brigada Mallín Grande Carmen Avilés.