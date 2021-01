Durante el reporte sanitario de este miércoles 06 de enero, la seremi de Salud (S) Verónica Godoy informo que en las ultimas horas se han confirmado 28 nuevos casos de Covid 19 en la región de Aysén.

Aysen.- Según se detalló, de estos casos 17 tendrían PCR positivos, 12 de la comuna de Aysén, 02 en Coyhaique, 02 en Cisnes y 01 en Chile Chico, además 11 casos probables, 07 de Coyhaique, 02 en Aysén y 02 en Cisnes.

Respecto de la situación epidemiológica regional, la autoridad sanitaria señalo “Sigue siendo preocupante, puesto que, de estos 28 nuevos contagios, 23 tienen sintomatología y son potenciales fuentes de contagios, los pacientes no están colaborando con datos útiles durante sus entrevistas epidemiológicas. De hecho, no se ha podido identificar el origen de los nuevos brotes de coronavirus en Puerto Aysén, por esta razón”.

Actualmente en el Hospital de Coyhaique se mantienen internados ocho pacientes con Covid positivo, 03 de ellos en la UCI, conectados a ventilación mecánica.

Sobre el fallecimiento de una paciente de 84 años el pasado lunes en el Hospital de Chile Chico, con Covid positivo, el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Dr. Frankin Fournier, señaló “Pese a su gravedad, no fue trasladada hasta el Hospital Regional Coyhaique en una decisión tomada en conjunto con la familia de la paciente”.