Preocupación en la comunidad de Mañihuales, ya que, desde el 25 de diciembre se han registrado inconvenientes en la distribución de agua potable para las viviendas de la localidad. Baja presión y casas donde definitivamente no llega una gota de agua, son los inconvenientes que han evidenciado los pobladores de este sector de la comuna de Aysén.

Aysen.- “Esto se comenzó a suscitar cerca de navidad, empezamos a tener baja presión de agua y se incrementó antes de año nuevo, pero se solucionó con un trabajo que hizo el comité de agua, volvió la presión y estuvimos bien hasta ayer, que nuevamente bajó la presión y hoy día nuevamente hay varias casas, varios vecinos sin agua en todos los sectores”, señaló la presidenta de la junta de vecinos sector Chacras de Mañihuales, Beatriz Oyarzo.

Por ahora, se desconocen las razones que estarían ocasionando los problemas con la distribución de agua potable, pero existe un proyecto de ampliación de red, el que conectaría a las nuevas poblaciones y que podría ser el motivo de estos inconvenientes.

“Se están realizando trabajos de ampliación de red, yo no podría decir que ese es el motivo, porque estamos a la espera de una reunión. Pero, si fuese esa la razón, hacer un llamado a las autoridades para que fiscalicen a estas empresas que vienen a trabajar, para que hagan bien la pega. Nosotros somos una población grande que necesitamos seguir subsistiendo, o sea, el agua es vital en cualquier territorio, sobre todo hoy que estamos en pandemia, donde se nos dice que nos lavemos las manos a cada rato y no tenemos agua”, añadió la dirigenta vecinal.

Por su parte, el Concejal de la comuna de Aysén y residente en Mañihuales, Manuel Curinao, dijo estar al tanto de esta problemática y es así que, “en lo personal converse con el gerente de la empresa que está haciendo la ampliación del APR (agua potable rural), ellos fueron a inspeccionar a pesar de que estaban con vacaciones, tuvieron la voluntad y fueron. Me comentaron que no es un problema de ellos, sino que es un problema de captación, de elevar un poco más los bordes para tener mayor captación de agua en la bocatoma. Entonces, ahora volvió a ocurrir hace tres días que tenemos problemas allí, se están haciendo todos los trabajos, pero no sabemos técnicamente que es lo que ocurre, si es que esta o no esta en el contrato elevar la captación y sino es así, habrá que hacer algo”.

Es a raíz de este inconveniente que, el Concejal Manuel Curinao, ha pedido en la sesión de este miércoles del Concejo Municipal de Aysén, un acuerdo para solicitar al MOP a través de su Dirección de Aguas y la asesoría técnica de Aguas Patagonia, con el fin de que se determine cuál sería el problema que estaría generando la baja presión y en otros casos nula presión de agua en Villa Mañihuales.

Finalmente, la Presidenta de la Junta de Vecinos sector Chacras de Mañihuales, Beatriz Oyarzo, informó que junto a los dirigentes de las otras unidades vecinales de la villa, esperan reunirse con el directorio del Comité de Agua Potable Rural, con el fin de conocer cuáles serían los problemas en el abastecimiento y buscar todos en conjunto las soluciones.