Durante el reporte de La Seremi de Salud Aysén de este viernes 08 de enero, se confirmaron 49 nuevos contagios por Covid-19 en la región.

Aysen.- Según el detalle, 42 son contagios confirmados mediante examen PCR, 27 corresponden a Puerto Aysén, 08 a Coyhaique, 05 a Chile Chico y 02 a Guaitecas. Además, 07 casos probables que corresponden a contactos estrechos de casos anteriores.

En la ocasión la Autoridad Sanitaria agrego que, de estos 49 pacientes, 23 corresponden a personas con síntomas y, por ende, con mayor probabilidad de ser agentes de contagio. En tanto, 26 pacientes fueron identificados en la Búsqueda Activa de Casos.

Res pecto de la situación que ocurre en Puerto Aysén, la Seremi Alejandra Valdebenito indicó “Aún no se puede asegurar que Puerto Aysén vaya a retroceder en el Plan Paso a Paso, debido a que la información epidemiológica se entrega al Ministerio de Salud los días domingo para la toma de decisiones. Sin embargo, las proyecciones no son buenas, no son óptimas y no descarta un retroceso en algunas comunas de nuestra región”.

Actualmente en el Hospital de Coyhaique, se mantienen 05 pacientes internados en la UCI y conectados a ventilación mecánica, de los cuales un paciente adulto sin patologías de base se mantiene en estado grave.