Una serie de irregularidades en su uso y mantenimiento están denunciando el diputado Miguel Ángel Calisto y usuarios de la Unidad de diálisis de Puerto Aysén, quienes aseguran que incluso han tenido malestares físicos luego de realizarse el tratamiento y acusan inacción por parte de las autoridades del hospital.

Puerto Aysen.- El diputado Miguel Ángel Calisto, quien se reunió este domingo con usuarios de la Unidad de diálisis, señaló que “son muchos las personas que se atienden en esta unidad y deben realizarse diálisis de forma periódica. Ante esto, es muy preocupante que tengamos denuncias de mal funcionamiento que incluso afectan el estado de salud de las personas, generando vómitos, escalofríos y problemas de presión”.

“Es urgente que el Servicio de Salud Aysén realice una mantención en profundidad a los equipos de la unidad diálisis y que también revesen los protocolos en la atención de los usuarios. Se trata de denuncias graves que pueden incluso derivar en algún problema mayor para la salud de las personas que aquí se tratan”, señaló.

Calisto agregó que “ante esto, enviaré un oficio al Servicio de Salud de Aysén para que den cuenta del real estado de los equipos de la Unidad de Diálisis y solicitar que mejore su funcionamiento, como también los protocolos de atención a los usuarios”.

Por su parte, Patricio Tureo, usuario de la Unidad de Diálisis, aseguró que “después del tratamiento empezamos con frío, después con escalofríos. Esto no es normal en una diálisis, han ido ocurriendo cosas similares hace mucho rato atrás, pero no se han tomado cartas en el asunto, se ha hablado y hemos querido que las cosas se arreglen. Hemos intentado hablar con la Señora Tamara Barrientos (directora del Hospital de Puerto Aysén), y siempre dice que está todo bien, que nada pasa en la unidad de diálisis”.

“Hay pacientes con un bajo estado de ánimo, adultos mayores, insuficientes crónicas, diabéticas, con hipertensión. El día lunes llegamos a la casa con vómitos, escalofríos y problemas de presión. Se comenta que podría ser la planta de agua, que no se le ha hecho las mantenciones que se le tienen que hacer, también se dice que pueden ser los filtros, que están en mal estado o que no se les ha hecho la mantención, pero todo queda ahí”, agregó.

Finalmente, Patricio Tureo indicó que “nuestro reclamo es para que se investigue, porque ya no vamos a aguantar que no se hagan cosas y quede todo tapado bajo la alfombra y no haya responsabilidades. Hay enfermeros que han pinchado mal las fístulas de las personas y se han echado a perder, sin que haya responsables. Lo que necesitamos es que esta unidad se intervenga, que haya una investigación, porque no puede ser que siga con problemas esta unidad que costó tanto conseguirla el año 2012, con la ayuda de la ciudadanía”.