Junto con poner en valor el trabajo de cada voluntario y voluntaria de Bomberos, boteros, buzos, conductores de drones, instituciones públicas, privadas, familiares, amigos y personas que han colaborado en la búsqueda de Romario Peña Pérez en Bahía Jara. El Alcalde Ricardo Ibarra, manifestó que el Municipio de Chile Chico se ha puesto a disposición de los padres del joven desaparecido, para colaborar en lo que este al alcance para continuar con las labores en el lago.

Chile Chico.- Lo más reciente fue la gestión para que llegue al sector una embarcación de propiedad de la empresa Silica, que se encuentra desarrollando la instalación de la fibra óptica austral submarina. La superficie flotante navega muy lentamente y cuenta con tecnología de primer nivel, que le han permitido conocer el lago y recorrerlo con elementos de alta resolución a cientos de metros de profundidad. Esto podría ayudar y sumarse a la búsqueda de Romario.

La información fue entregada por el Alcalde junto a un profesional de la empresa que está a cargo de la embarcación antes señalada.

“Destacar que hay muchas voluntades que se han unido en esta búsqueda, ahora, vinimos personalmente a agradecer a Silica, que es la empresa encargada de instalar la fibra óptica en el lago General Carrera y vienen con su plataforma tecnológica a colaborar también hoy día, algo que hemos comunicado a la familia. Esperamos que la tecnología que posee de primer nivel nos permita encontrar a Romario, así es que, esa es la esperanza que tenemos, hay un buen clima y esperamos que esas condiciones ayuden en la búsqueda”, señaló el Alcalde Ricardo Ibarra.

El padre de Romario, Patricio Pérez, agradeció las gestiones y también el permanente apoyo de la comunidad.

“Nosotros hemos tenido bastante apoyo, sobre todo de la gente de la comunidad que nos ha apoyado mucho como los boteros, gente que ha venido voluntariamente, buzos, amigos, hemos tenido mucho apoyo también del señor Alcalde, quien nos ha colaborado siempre en lo que le hemos pedido. Y en realidad muy agradecidos de toda la comunidad de Chile Chico, nunca vamos a olvidar el apoyo que hemos tenido y ojala sea hoy día o mañana, el día que sea que encontremos a nuestro hijo, pero queremos irnos con él y tenemos la fe intacta, esperamos en Dios que nos pueda ayudar”.

La madre de Romario, Ingrid Pérez, se mostró esperanzada en que en las próximas horas encontrarán a su hijo, que ojala no sea necesario ocupar más equipos en la búsqueda.

“Ojala Dios quiera no la tengamos que ocupar (la embarcación), que sea hoy día en que encuentren a mi hijito, tenemos toda la fe puesta en los buzos que andan en el lago. Siempre me dice la gente, nos vemos mañana o que necesita para mañana, yo les digo que ojala no necesitemos nada. Queremos irnos, con nuestro hijo obviamente, con fe y esperanza de que aparezca Romario y en realidad toda la gente con muy buen corazón, yo agradezco a todos los que están acá, a la gente particular, a los boteros, a don Gastón, don Pato Padilla, a nuestro Alcalde, la señorita Tamara, quienes ellos que nos han apoyado en todo lo que les hemos pedido. Les agradecemos muchísimo nosotros como padres de Romario, nos sentimos apoyados, no nos sentimos solos”.

La embarcación gestionada para sumarse a la búsqueda en Bahía Jara, ya se encuentra en el área donde están trabajando los diversos equipos y se espera que la unión de voluntades, conocimientos y tecnología, permitan encontrar a Romario Peña, para dar tranquilidad a sus padres y familiares.