Nuevas instalaciones mandatadas al MOP por el Gobierno Regional de Aysén y que serán administradas por la Municipalidad de Coyhaique forman parte del plan Paso a Paso Chile se Recupera que respalda el gobierno del presidente Sebastián Piñera en la región y que trajo un empleo mensual de 70 personas durante dos años. Las nuevas instalaciones que superan a más del doble la antigua infraestructura traerán mayor confort al usuario y ya son un hito urbano dentro de la ciudad de Coyhaique.

Con buenas noticias el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas inició el año 2021. Este sábado 16 de enero hizo entrega formal al Gobierno Regional de Aysén como su mandante y a la Municipalidad de Coyhaique como administrador las nuevas instalaciones del Terminal de Buses Regional. Así lo dio a conocer esta tarde el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz quien fue acompañado en la firma del Acta de Entrega por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt Hesse, el Intendente (s) Víctor Oyarzún Rodríguez, el presidente del CORE Sergio González Bórquez, Concejeros Regionales y el Alcalde de la comuna de Coyhaique Alejandro Huala Canumán.

En la oportunidad, los participantes hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones, el MOP entregó a la Junta de Vecinos Barrio Quinta Burgos los documentos que les permitirán -luego de 40 años de espera- regularizar sus viviendas, plantaron especies nativas donadas por Conaf en la entrada de las nuevas instalaciones como parte del trabajo de paisajismo propio del proyecto y posteriormente firmaron un Acta de Entrega de la nueva infraestructura terminada.

Al respecto, el SEREMI del MOP resaltó “Estamos muy contentos como Ministerio de Obras Públicas fue un trabajo enorme que llevó adelante nuestra Dirección Regional de Arquitectura quienes son especialistas en este tipo de obras que son verdaderos hitos en materia de infraestructura e inversión, y hoy vemos el resultado coronado con esta impecable edificación y el trabajo conjunto con la Junta de Vecinos del sector en todo este proceso, que incluso nos permitió apoyarlos en otras áreas de gestión facilitándoles la documentación que les permitirá regularizar sus viviendas. Es una alegría haber recuperado este espacio de la ciudad de Coyhaique el que hoy entregamos a la Municipalidad de Coyhaique para que lo administre y/o lo concesione y atraiga a todos los vehículos de transporte interurbano hacia acá. Esta es una obra que es parte del plan Paso a Paso Chile se Recupera, trajo 70 empleos mensuales y son más de $ 3.900 mil millones de inversión, así que estamos muy conformes con este importante logro que mejorará la calidad de vida de los vecinos, y además es una alegría enorme haber contado con la Ministra Hutt en este proceso de entrega de la obra”.

“Las nuevas instalaciones dejan atrás la antigua estructura de 200 m2 que se usaba anteriormente para dar paso a las nuevas obras que comprenden 1.545 m2 de superficie construida en dos pisos, estructurados en marcos metálicos y vigas laminadas, que incluyen 18 oficinas para la venta de pasajes, sala de espera de pasajeros, servicios higiénicos públicos, cafetería, custodia de equipaje, kioscos, local comercial, zona de servicios, área exclusiva para conductores, mesón Sernatur, oficinas de administración y servicios generales. Las áreas exteriores consideran nueve andenes para buses, estacionamientos públicos para visitas, caseta de control de acceso vehicular, patio de maniobras y estacionamiento para buses, áreas verdes, todo bajo el concepto de accesibilidad universal”, agregó el Director Regional de Arquitectura del MOP Claudio Correa Barahona.

En tanto, el Alcalde Alejandro Huala manifestó que la entrega de esta nueva obra es un desafío tremendo y que recogemos con mucho orgullo. “Fuimos parte de la gestión para materializar este Terminal, un sueño de los Coyhaiquinos y de los patagones de la región para tener una infraestructura como esta. Evidentemente estamos en una situación compleja con la pandemia que estamos viviendo, así que en una primera etapa tendremos que hacernos cargo nosotros de la administración del Terminal. Estamos muy contentos de poder recibir esta infraestructura, y en un par de meses más poder comenzar a funcionar, para dar condiciones adecuadas a todos quienes son usuarios y que permanentemente viajan hacia la capital regional. Esta no es una obra para Coyhaique, esta es una obra para la región de Aysén y eso nos pone muy contentos”.

Por su parte, el Presidente del Concejo Regional de Aysén Sergio González Bórquez señaló “Sin duda para el Consejo Regional es un hito importante y que apoyamos desde el primer momento porque creíamos que era un proyecto viable, por lo tanto hoy día nos encontramos muy conformes con el diseño precioso que hizo la Dirección de Arquitectura. Esta es una obra que viene a entregar una solución a la problemática del desplazamiento vehicular dentro de la ciudad, pero también es un tremendo beneficio para toda la región porque va a permitir que tengamos como punto de encuentro este lugar y que la movilización regional pueda salir desde y hacia Coyhaique, por lo tanto este es un hito importante”.

La presidenta de la Junta de Vecinos Barrio Quinta Burgos -lugar en donde se emplazan las nuevas instalaciones- Magdoli Torres Díaz manifestó su alegría por poder contar con el Terminal de Buses en este barrio y por la entrega de documentación que hizo el MOP para apoyarlos también en otras áreas y que ellos puedan regularizar sus viviendas, indicando que “doy gracias al gobierno porque gracias a él, al MOP y a los vecinos que nos apoyaron con un granito de arena tenemos este logro tan importante, lo que nos tiene muy contentos y estoy emocionada. El nuevo Terminal es lo máximo que tenemos aquí en Coyhaique, así que lo vamos a cuidar mucho, esa va a ser nuestra tarea”.

Por su parte, el Intendente Subrogante Víctor Oyarzún Rodríguez manifestó “como gobierno estamos muy contentos porque hoy se entrega un proyecto emblemático que da equidad a todos los ayseninos. Cuando ya esté habilitado este Terminal de Buses un aysenino no va a tener nada que envidiarle a cualquier otro chileno cuando viaje al resto del país, porque esta infraestructura es de primer nivel y ese es el compromiso que nosotros en el gobierno del presidente Sebastián Piñera le entregamos a la región. Agradezco al Concejo Regional de Aysén, al Ministerio de Obras Públicas y al Alcalde”.

Como cierre de la actividad, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt Hesse destacó “El Nuevo Terminal de Buses es un lujo de infraestructura para la conectividad regional. La mayor parte de los viajes se realiza en buses y por medio terrestre y mejorar el nivel de la conexión entre Coyhaique y todas las demás localidades de esta enorme región, es un gran desafío que se está cumpliendo con esta obra, la que tiene servicios de primer nivel, con una arquitectura que está vinculada a lo local, con espacios adecuados, con un diseño moderno y pensado en el bienestar no sólo de los viajeros sino también de toda la comunidad que vive en este entorno. Tiene mejoras de la vialidad, medidas de mitigación que mejora el vecindario completo y además, crea un polo de desarrollo de turismo potencial de gran alcance, porque es el punto de conexión en donde los turistas van a poder tener también toda la información para recorrer hasta los últimos rincones de la región de Aysén, así que nos alegramos mucho”.