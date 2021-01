La iniciativa de la Municipalidad de Chile Chico que ha sido cotejada con datos del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, pretende dar cobertura a más 900 atenciones de especialidades, que se encuentran en las listas de espera del recinto asistencial, como asi también, del requerimiento de la comunidad.

Chile Chico.- Una importante noticia en temas de salud fue la que se generó la última sesión del Concejo Municipal de Chile Chico, donde la iniciativa del Alcalde Ricardo Ibarra y que trabajó en conjunto al equipo de Administración Municipal, tuvo respaldo unánime.

Consiste en un operativo de 16 especialidades médicas que llegarán a la zona, donde se espera dar cobertura a las listas de espera que mantiene el hospital local y que llegan a un total que supera las 900 prestaciones de salud.

Para el Alcalde, Ricardo Ibarra Valdebenito, todo tema que vaya en directo apoyo de la ciudadanía y especialmente en el tema salud, no es un gasto sino que claramente es una inversión, resaltó el edil.

“Se aprobaron 70 millones de pesos, que van a ser utilizados en operativos con especialistas y para ello se desarrolló un programa que tiene toda la información de parte del hospital, para saber cuáles son las patologías que tienen más lista de espera. Ese trabajo está siendo coordinado por el Administrador Municipal en conjunto con la directora del hospital, que busca en primer lugar que, después de alrededor de diez meses de pandemia la gente que no ha tenido atención especializada y en algunos casos, en algunas especialidades no solamente en pandemia sino que hace mucho tiempo atrás. Reinvertir socialmente en salud, creo que no es un gasto es una inversión y que va a ser muy bien recibido por la comunidad”.

En este operativo de especialidades, la Clínica de Salud Municipal de Chile Chico tendrá un rol protagónico, agregó el Administrador Omar Ruiz.

“Estamos muy contentos de que se haya aprobado por unanimidad 70 millones de pesos, para materializar un operativo médico, liderado por el área de salud de la Clínica Municipal. Este requerimiento partió en conversaciones con el hospital local, el cual nos remitió a nosotros una lista de espera cercana a las 900 personas que requieren atención de especialistas de diversas áreas, ejemplo, dermatólogo, traumatólogo, cardiólogo, geriatra, 16 especialistas que estarían al servicio de poder reducir las listas de espera, que desde el año 2018 entendemos, no se ha podido dar respuesta”.

Ahora, vienen los actos administrativos y la coordinación para llevar a cabo cada uno de los operativos de especialidades más grandes efectuados en la zona, donde se realizará el acercamiento de los vecinos y vecinas del interior de la comuna de Chile Chico y en cuanto se tenga la planificación con fecha, hora y lugar se dará a conocer públicamente.

Las especialidades médicas que llegarán a la comuna de Chile Chico para desarrollar la iniciativa son, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrino, neurología, cirugía general, neurocirugía, cardiología, medicina interna, reumatología, pediatría, geriatría, broncopulmonar, nefrología, ginecología y psiquiatría.

Es importante destacar que, los recursos municipales para este operativo medico de especialidades, es financiado con parte de los recursos que fueron redestinados desde el Festival de la Voz y las actividades de verano.