En Fase de 2, se ingresa a cuarentena los fines de semana y los feriados, días en que solo se podrá salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que se pueden obtener en comisariavirtual.cl (un permiso por fin de semana). En el caso de Fase 3, no existen limitaciones de desplazamiento.

Coyhaique.- A raíz del aumento de casos por COVID 19 registrados en el transcurso de los últimos días, donde este jueves de un total de 67 casos, 30 casos entre positivos y probables corresponden a personas con domicilio en la comuna de Coyhaique; el informe epidemiológico que contempla una serie desde el número de casos y tasa de positividad, entre otros aspectos, estableció la necesidad que la Comuna de Coyhaique retroceda a fase 2 con la finalidad de evitar un mayor aumento de contagios por coronavirus.

La información se dio a conocer en reporte del propio Ministerio de Salud, donde se informó que el retroceso a Fase 2 (Transición) para Coyhaique, comenzará a regir a contar del día sábado 23 a partir de las 05 AM. Mientras que el paso a Fase 3 (Preparación) de Cochrane comenzará a regir el día lunes 25 a partir de las 05 AM.

En este contexto la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, hizo un llamado a la comunidad para que extreme las medidas preventivas frente al COVID 19. “Análisis epidemiológicos han estimado el avance a fase de preparación de la comuna de Cochrane, por lo que felicitamos y agradecemos el comportamiento de esa comunidad. Y al mismo tiempo, a raíz del aumento de casos que se han registrado en el transcurso de los últimos días, se ha decretado el retroceso de la comuna de Coyhaique a fase de transición, por lo que solicitamos a los habitantes de la capital regional que cumplan a cabalidad los requerimientos exigidos en una fase 2, apelamos al autocuidado y responsabilidad de la comunidad para no tener que llegar a un retroceso total, como lo es una fase 1 de cuarentena”.

Fase 2 Transición

Durante los fines de semana y festivos, en esta fase se prohíbe el desplazamiento a otras comunas que se encuentran en fase 3, 4 o 5; para lo cual se requerirá de un permiso de www.comisariavirtual.cl

Podrán funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.

El comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna en Transición o sin cuarentena.

Asimismo, los traslados dentro de la región están permitidos de lunes a viernes, siempre y cuando no pernocten en otras comunas, a excepción que se deban realizar trámites funerarios de una familiar directo, realizar tratamientos médicos (interconsultas) o trámites de mudanza. Todos permisos disponibles a través de www.comisariavirtual.cl

La atención de público en restaurantes y cafés solo en terrazas o espacios abiertos, hasta el 25% de su capacidad o con 2 metros lineales entre mesas. Estadía máxima de 2 horas y sanitización por 15 minutos cada 2 horas. Todo debe ser siguiendo los protocolos establecidos. Para mayor información, visita página web www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

Fase 3 Preparación

Se pueden efectuar reuniones sociales en residencias particulares, o lugares públicos abiertos, con máximo 15 personas en total, y nunca en horario de toque de queda. Intenta minimizar los grupos con los que interactúas.

Asistir a restaurantes, en espacios al aire libre o cerrados con ventilación. En grupos de máximo 6 personas.

Realizar actividad deportiva. En espacios abiertos, en grupos de máximo 25 personas. En espacios cerrados y gimnasios, asistir por cohortes, y mantener siempre la distancia de 2 m. Entre personas. No más de 5 personas por sala de clases. Prefiere espacios abiertos o cerrados con ventilación natural.

Realizar traslados interregionales sólo entre localidades que estén en Paso 3, 4 y 5. En caso de ir a una comuna en Paso 2, se debe utilizar el Permiso de Vacaciones, en Comisaría Virtual. Se puede obtener una única vez por cada persona y estará disponible hasta el 31 de marzo. Requiere permanecer en el mismo destino por toda la estadía.