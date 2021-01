Luego de complejas tareas y mediante un trabajo de cuerdas, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal con la finalidad establecer su identidad, en tanto que los antecedentes fueron informados a la Fiscalía que dirige la investigación.

Coyhaique.- Tras un arduo trabajo, una patrulla de búsqueda y rescate perteneciente al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Aysén, rescató un cuerpo NN desde las aguas del río Simpson en la ciudad de Coyhaique.

El equipo especializado que se encontraba realizando tareas de búsqueda y rastreo mediante buzos, equipos de cuerdas sumado al apoyo del can detector de personas y cadáveres “Denver” del Emblema Verde, a raíz de una comunicación fueron alertados -en hora de la mañana del sábado- sobre la aparente presencia de un cuerpo en el lugar.

Al respecto el Capitán Bruno Schulbach, Comisario (S) de Coyhaique, indicó que tras recibir dicha información y -de conformidad a la instrucción particular que se mantiene desde la Fiscalía- el equipo especializado del GOPE se trasladó al lugar pudiendo verificar la información, constatando que se trataba de un cuerpo NN.

“A raíz de un arduo trabajo por parte del personal GOPE Aysén y conforme al plan de búsqueda de información que se mantenía, una patrulla se internó en el río Simpson y logró ubicar el cuerpo de una persona. Este trabajo se llevaba a efecto hace más de seis meses a raíz de una instrucción particular que se mantiene con el fin de ubicar a un vecino con presunta desgracia, el cual junto a su grupo familiar en julio de 2020, tuvo un accidente en la ruta CH-240”, expresó.

El Oficial indicó que alrededor del medio día del sábado, se logró rescatar un cuerpo desde el río antes mencionado, sin que hasta el momento se pueda confirmar o descartar que se trata de la persona que está siendo buscada.

“Conforme a instrucciones del fiscal de turno, el cuerpo fue entregado al Servicio Médico Legal (SML) para que se realicen las pericias correspondientes y lograr su identificación lo antes posible y así iniciar el contacto con los familiares”, expresó el Capitán Schulbach.

El hallazgo se produjo en un sector del río Simpson distante a unos 5 kilómetros del punto donde se mantiene la búsqueda, lugar donde luego de un complejo trabajo de cuerdas, pudo ser rescatado y extraído por un equipo conformado por el Capitán Claudio Troncoso Contreras, Jefe del GOPE Aysén, los Suboficiales Mayores Segundo Melin Paillalef, Armando Burgos Villarroel, el Suboficial José Neira Olivera y el Sargento 1ro. Leonardo Zárate Navarrete.

Cabe consignar que desde el 26 de julio del año 2020, Carabineros ha mantenido una incesante e ininterrumpida búsqueda, tareas que han motivado un amplio despliegue de recursos humanos y logísticos a cargo del GOPE, sumado al can “Denver” del Emblema Verde, la Sección Aérea y el valioso esfuerzo desplegado por Bomberos, voluntarios y balsas de la empresa Pato Kayak, buzos particulares de Puerto Aysén, empresas de drones, familiares, amigos, particulares y lugareños.