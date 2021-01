En comparación al año 2019, la empresa portuaria aumentó en un 27% el número de toneladas movilizadas en 2020, reflejando que los esfuerzos por potenciar la actividad económica del puerto patagónico, dan resultados.

Puerto Chacabuco.- La Empresa Puerto Chacabuco – el principal operador logístico portuario de la Región de Aysén- dio a conocer su último informe sobre transferencia de tonelaje, donde comunicó el aumento de sus actividades el pasado año 2020. De movilizar 350 mil 140 toneladas en 2019, Emporcha –su sigla- aumentó el número a 445 mil 678 toneladas, lo que representa un alza considerable en vista de las restricciones de un año de claros desafíos para la industria, a nivel local y global.

Las cifras son el resultado del tonelaje transferido tanto en el terminal de transbordadores, como en el muelle comercial.

El aumento de 95.538 toneladas transferidas –un 27% más- no es coincidencia, y es resultado de las estrategias que Puerto Chacabuco se ha fijado a mediano y a largo plazo, las que apuntan a ser un actor clave en el desarrollo económico en la Región de Aysén, y un pilar fundamental en tiempos donde el abastecimiento toma un rol importantísimo para la ciudadanía.

Emporcha, logró alcanzar un crecimiento positivo en 2020, a pesar de la emergencia sanitaria que se experimenta en el mundo por COVID-19, implementando todos los protocolos de seguridad exigidos por la autoridad sanitaria y reforzando la calidad de cada servicio, para continuar con sus operaciones al 100%, conectando a la región con el resto del mundo.

“El año 2020 fue un año desafiante para todos, pero en nuestro propósito de conectar personas, nos comprometimos por no dejarnos claudicar con la pandemia mundial, si no, desafiarnos a conectar la Región de Aysén para asegurar la cadena de suministros”, explicó la presidenta del directorio de la Empresa Portuaria Chacabuco, María Francisca Yañez.

Respecto a esto, Emporcha – que pertenece al Sistema de Empresas Públicas y que administra las rampas de conectividad de Puerto Cisnes, Melinka, Puerto Aguirre, Raúl Marín Balmaceda y Gala- hoy más que nunca busca transmitir un mensaje claro de seguridad a los habitantes de la Aysén, garantizando el abastecimiento sostenido y constante a todo el territorio en 2021, centrándose en la prestación de servicios portuarios medioambientalmente sustentables, competitivos, oportunos y seguros.