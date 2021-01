$389 millones es la inversión que el gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de la Dirección Regional de Vialidad del MOP realizó en estas obras que vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector de Alto Mañihuales. Las Obras consideraron una mano de obra mensual 13 personas en un plazo de 254 días de trabajo y son parte del plan Paso a Paso Chile se Recupera.

Aysen.- “Para mí es una gratitud muy grande y en nombre de mis vecinos y para de quien transita por un camino nos sentimos felices de haber ayudado, de haber cooperado, de haber luchado por esto, porque hace muchísimos años hemos estado haciendo la petición de este puente San Antonio y hoy día está terminado. Agradecer más que nada y sentir mucha felicidad y alegría por esta conexión que nos sirve a nosotros en invierno y verano, porque los inviernos vienen muy crudos. Antes teníamos que vadear el río con tantos peligros que pasábamos, nosotros con nuestros críos chiquititos, guaguas teníamos que vadear porque teníamos que llegar a nuestros hogares o para ir a la asistencia pública con las guaguas y muchas veces corrimos peligro. Así lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos y lo hicimos nosotros también, así que ahora queremos dejarles un buen sueño a nuestros hijos y nuestros nietos. Agradecer a las autoridades porque nos escucharon, nos apoyaron y que nos sigan apoyando porque nos quedan caminos que recorrer. Así que altamente agradecida a la autoridad pública y al gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque él es el mandamás y el que da las ordenes y nos escucharon y gracias a Dios salimos adelante”, afirmó la presidenta de la Junta de Vecinos N°23 Alto Mañihuales, María Ramírez Rivas.

Con estas palabras de la dirigente se dio inicio a la ceremonia de inauguración del puente San Antonio y la alcantarilla arroyo Porvenir, obras que se encuentran ubicadas en Alto Mañihuales, y lugar hasta donde llegó recientemente el Gobernador de la provincia de Coyhaique Víctor Oyarzún Rodríguez junto al Jefe de Contratos de Vialidad Patricio Durán para acompañar en esta importante instancia a los vecinos quienes se encontraban muy contentos y llenos de alegría porque ya no tendrán que usar un vado para mantenerse conectados con el resto de la región, mejorando significativamente sus vidas y las de las familias que circundan el sector El Toqui, Ñirehuao, Villa Ortega, Cerro Catedral, Río Norte, Lago Norte y el Gato en la comuna de Coyhaique.

Así lo refrendó también la presidenta del Club del Adulto Mayor Santa Ema de Alto Mañihuales, Norma Baeza Aguilar quien destacó “para nosotros esto es un logro muy grande, porque aquí hemos tenido que pasar el río de a caballo o muchas veces de a pie en caso de urgencia, pero ahora con esto yo creo que es un logro muy grande que hemos tenido y gracias a todo el gobierno que nos ha apoyado mucho, eso es lo principal porque si no nos hubiera apoyado el gobierno nosotros no podríamos haber tenido lo que tenemos ahora. Yo vivo más de 30 años aquí en Alto Mañihuales y sin el puente antes era muy sacrificado, porque yo caminaba desde mi casa 5 km a pie para llegar a tomar la movilización de la Mina, ese era el recorrido que todos los pobladores hacían a pie y otros hacían de a caballo, pero ahora con el puente llegan vehículos hasta la puerta de la casa, entonces estamos bien agradecidos y contentos más que nada”.

En la ceremonia de inauguración, los vecinos junto con bailar un pie de cueca y rancherita en honor a la nueva estructura, también bendijeron el puente para que los acompañe por mucho tiempo, oportunidad en la que el Gobernador de la provincia de Coyhaique recalcó la importancia que esta obra tiene para los vecinos, indicando que “esta es una obra muy sentida por toda la comunidad. La Junta de Vecinos hace mucho tiempo que venía solicitando esta obra, desde los años 60 escuchábamos testimonios que ellos necesitaban tener un puente para evitar vadear con su mercancía y su familia este lugar. Así que como gobierno y a nombre del presidente Sebastián Piñera nos sentimos muy orgullosos y contentos que dimos cumplimiento a un tremendo anhelo, un tremendo sueño que tenían los vecinos de Alto Mañihuales”.

Las obras a cargo de la Dirección Regional de Vialidad del MOP son parte de las prioridades que el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz ha impulsado para el sector rural en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y consideraron la construcción de un puente de 30 m de extensión, 3,4m de ancho y con una capacidad máxima de 18 toneladas; también se construyeron enrocados de protección, se instaló geotextil para el control de la erosión, hormigón para las fundaciones del puente, barreras para los accesos y la instalación de una la alcantarilla triple en el arroyo El Porvenir.

Para Gladis Vera, pobladora de Alto Mañihuales estas obras tienen un especial significado “los vecinos anhelaban mucho este puente, ya que es un puente estratégico para el sector y también lo es para otros sectores aledaños, porque conecta directamente con Río Norte, Lago Norte, El Gato, Villa Mañihuales, entre otros siendo parte fundamental para la conectividad debido a que gracias a este puente podemos movilizarnos, traer productos, vender nuestros productos que son la leña y la lana y para poder movilizarnos. Antes teníamos que cruzar el vado que muchas veces no estaba muy bueno y teníamos situaciones de salud importantes porque hoy en día tenemos que reconocer que el 60% de nuestra población en Alto Mañihuales son adultos mayores, entonces esta gran obra trae consigo no solamente un puente, sino también trae conectividad, una mejor calidad de vida, sirve para el sustento en los hogares, para la salud es sumamente importante. Hoy en día estamos muy contentos porque tenemos nuestro puente que es totalmente necesario. Hemos tenido que lamentar dos incendios, uno con la pérdida de un vecino porque se nos dificulta… Lamentablemente, nuestro sector en invierno y verano es muy inhóspito, entonces esto viene a solucionar en varios aspectos nuestra calidad de vida. Tenemos muchas señoras viudas que viven solitas y que sacan adelante a sus familias, entonces en ese aspecto cómo no estar contentas hoy día con esto. Así que hoy es sólo un día de felicidad y también recordar a todos los dirigentes que a través de la historia han puesto su granito de arena para construir esto, que hoy se ve reflejado en la inauguración de este puente”.