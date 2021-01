El llamado es que las personas acudan a los servicios de urgencias del Hospital Regional Coyhaique solo en una real emergencia, y en casos menos complejos concurrir a los SAPU y CESFAM, de manera de evitar las aglomeraciones y a la vez agilizar la atención en los establecimientos.

Coyhaique.- Un llamado a la prevención, el autocuidado y a hacer un buen uso de los dispositivos de la Red Asistencial en el contexto del aumento de casos de COVID-19, realizaron las autoridades sanitarias de la Región de Aysén.

En ese sentido, el titular del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, precisó que el llamado a la comunidad es “que acudan a los sistemas de urgencia de los establecimientos hospitalarios sólo en aquellos casos que sean una real emergencia o bien, se trate de personas con sintomatología clara de Covid-19, mientras que los casos menos complejos puedan concurrir a los SAPU y CESFAM, dispositivos que también estarán disponibles para atender a la comunidad”.

Por su parte, el director de Atención Primera, Leopoldo Oyaneder, indicó que “tendremos un refuerzo en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del CESFAM Alejandro Gutiérrez, entendiendo que la urgencia del Hospital Regional Coyhaique se encuentra muy demandada, y la podemos descongestionar haciendo un buen uso de la Red Asistencial, por lo que hago un llamado a la comunidad a tener confianza en este servicio, ya que hay muchas dolencias que puedan ser resueltas y los pacientes tendrán esperas mucho menores. El refuerzo que tendremos es un apoyo de un médico adicional, y enfermeras los fines de semana, aparte del personal administrativo y técnico para poder dar respuesta a nuestros usuarios”.

Igualmente, Alejandra Valdebenito, seremi de Salud Aysén manifestó que “quiero valorar el trabajo y el esfuerzo tanto del equipo directivo, como así también los distintos equipos técnicos para mantener y otorgar el acceso frente al requerimiento de una cama critica. Valorar además la labor de Atención Primaria quien ha estado reasignando su recurso humano para poder contar con una mayor cobertura de prestaciones. Sin embargo, nos parece importante recordar a la ciudadanía que para llegar a esa cama critica por COVID-19 debe existir una no adherencia a las medidas sanitarias que hemos ido trabajando a un año de pandemia, por lo tanto, el llamado es a tomar las medidas preventivas”.

Jaime López, director del Hospital Regional Coyhaique, indicó que “hemos desarrollado una serie de iniciativas para poder generar en la Urgencia un dispositivo que atienda con todos los protocolos que son necesarios para Covid a nuestros pacientes. Hoy, cuando llegan pacientes, lo primero que hacemos es clasificarlos. Los pacientes C4 y C5 son cerca del 50% de las personas que van a Urgencia, que van por morbilidad general, que puede ser la sensación de que le duele un brazo, que le duele el estómago, y no son necesariamente personas que están asociadas a sintomatología Covid. Por eso queremos que la población pueda acudir a estos dispositivos para que no tenga que esperar tanto”.

En la actualidad, debido a la pandemia, existen tres Urgencias en el Hospital Regional Coyhaique; la pediátrica, gineco-obstétrica y la de adultos, cuyo funcionamiento es 24 horas los 7 días a la semana.

Atención Red Asistencial

El CESFAM Alejandro Gutiérrez tiene un horario de atención de 08.00 a 13.00 horas en la mañana; mientras que en la jornada de la tarde la atención va desde 14.00 a las 17.00. El SAPU de este establecimiento tiene un horario de atención de lunes a viernes de 18.00 a 24.00 horas, mientras los sábados, domingos y festivos atiende desde las 12.00 hasta las 24.00 horas.

Igualmente, el CESFAM Víctor Domingo Silva atiende de lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 17.30 horas. Además, cuenta con extensión horaria que va desde las 17.30 a las 20.00 horas en la que se realizan atenciones de morbilidad y dentales. Mencionar que entre los servicios que prestan los CESFAM se destacan atención de morbilidad, atenciones dentales, control de niño sano, de embarazadas, vacunación y control crónicos, entre otros.

El SAPU es el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, y se utiliza para urgencias menores o de baja complejidad. Una persona debe acudir al SAPU cuando presenta resfrío, tos, dolor de estómago, quemadura menor o haber sufrido alguna mordedura. En caso de tratarse de algo más complejo, el mismo centro te derivará a la Unidad de Urgencias Hospitalarias.

En lo que se refiere al Servicio de Atención Primaria, las Postas Rurales se encuentran totalmente preparadas, entendiendo que se cuentan con insumos y equipos técnicos necesarios para otorgan un muy buen servicio a los usuarios.

Recuerda que un buen uso de la Red Asistencial consiste en conocer los distintos tipos de establecimientos y tipos de atenciones. También, la recomendación es llamar a Salud Responde al 600 360 7777 como primer medio de orientación.