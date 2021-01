De acuerdo al calendario establecido por el Gobierno, la inoculación partirá el próximo miércoles 3 de febrero, centrándose en los adultos mayores; en los funcionarios y usuarios de las residencias sanitarias, además de los funcionarios y residentes de los ELEAM de la región.

Aysen.- El Gobierno de Chile anunció que a contar del próximo 3 de febrero, se procederá con la primera vacunación masiva a la población nacional gracias a la llegada de 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac. A la región se destinarán –en una primera etapa- un total de 12 mil vacunas.

Respecto de este proceso que se avecina, la Intendenta de Aysén, Margarita Ossa, explicó que “esto da cuenta del tremendo trabajo del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera –que se inicia en diciembre del año pasado al sellar contratos con los laboratorios- para garantizar a toda la población del país una vacuna; una vacuna que sabemos es muy eficiente contra esta enfermedad”, dijo.

Sobre cómo se llevará a cabo el proceso, la Ejecutivo Regional señaló que “es algo que estamos coordinando con el sector salud y esperamos que sea igual de exitoso como lo fue la vacunación Pfizer, donde llegamos a más de 2.000 ayseninos, con todas las particularidades logísticas que ello implicó, y no tengo dudas que así será porque nuestra gente quiere salir pronto de esta pandemia y afortunadamente esta nueva vacuna es confiable gracias a los estudios clínicos en la Universidad Católica y a la cooperación de voluntarios, demostrando también que es una vacuna más fácil de manipular”, agregó.

Junto a lo anterior, la Intendenta Regional le recalcó a la población de Aysén que “serán ocho días de vacunación de suma relevancia, donde vamos a llegar a distintos grupos objetivos –teniendo una semana completa dedicada a nuestros adultos mayores- a nuestros funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos nuestros funcionarios que prestan labores esenciales de atención directa a la ciudadanía”.

Por último, Ossa Rojas le recordó a la población regional que “la pandemia no ha terminado con la vacuna, es por eso que debemos seguir utilizando todos nuestros elementos de protección personal y sobre todo respetar los aforos y entender que si yo me cuido, nos cuidamos todos”, concluyó.