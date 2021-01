Con una inversión superior a los 55 millones de pesos y que permitirá a la comunidad de Villa La Tapera contar con un espacio físico totalmente remodelado, este jueves se llevó a cabo la inauguración de la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación, ceremonia que contó con la presencia de la Intendenta Regional Margarita Ossa; el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto, el alcalde de Lago Verde Nelson Opazo, el director Regional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación Danilo Carrillo, concejales y representantes de la comunidad.

Lago Verde.- Se trata de un inmueble de 120,79 m2, diseñados de acuerdo al nuevo estándar del servicio para las oficinas de atención al público, distribuidos en un hall de espera, una sala de ceremonias, equipos y mobiliario nuevo, rampa de acceso y servicios sanitarios diseñados en virtud del cumplimiento del DS N°50 de Accesibilidad Universal.

Al respecto, la Intendenta Margarita Ossa señaló “muy contentos de estar acá y efectivamente es una muestra más de cómo ha ido creciendo la comuna, de la gestión que involucra desde el alcalde y todos quienes han participado en poder prosperar en estos proyectos y justamente la descentralización que es fundamental y se refleja en este tipo de proyectos donde tenemos una oficina del Registro Civil que tiene otra capacidad, otro tipo de infraestructura, eso es lo que debemos seguir haciendo, lo que nos ha pedido el Presidente Sebastián Piñera que es descentralizar no solo desde la capital nacional hacia las regiones, sino también de las capitales regionales a las comunas y territorios más aislados de nuestra región”.

Mientras que el Director Regional (S) de Registro Civil e Identificación, Danilo Carrillo explicó que “el Registro Civil ha iniciado hace un par de años un proceso intenso de modernización en la senda digital, migrando muchos trámites a la senda digital, yo soy un convencido en definitiva que no podemos avanzar solo en la vía de la digitalización de los servicios, sin que vaya acompañado de la modernización de nuestra infraestructuras, es por eso que el año pasado hicimos un esfuerzo importante y logramos ejecutar tres proyectos que permiten entregar a las comunidades oficinas con un alto estándar en funcionamiento y con todas las prestaciones que entrega el Registro Civil”.

La representante de los vecinos de Villa La Tapera, Virma Becerra agradeció y valoró la entrega de esta nueva oficina a la comunidad señalando “está muy linda, estoy realmente emocionada porque a mis 41 años de matrimonio que vamos a cumplir en diciembre es una inmensa alegría ver esto, y ojalá que algunos se animen y se casen e inauguren como tiene que ser, teníamos un espacio muy pequeño, faltaban muchas cosas, entonces, es realmente emocionante y sé que toda la comunidad va a estar muy contenta con este nuevo espacio”.

En tanto, el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto manifestó que “es significativo en cuanto al dinero que se ha invertido en la región en localidades pequeñas apartadas de la capital regional, ésta es la tercera inauguración, la cual se suma a las obras que se hicieron en Puyuhuapi, Balmaceda y hoy inauguramos en La Tapera, inversiones que alcanzan a alrededor de 160 millones de pesos, por lo que estamos muy contentos de esa regionalización de recursos que ha permitido mejorar las infraestructuras en esta tres alejadas localidades”.

A su vez, el alcalde de Lago Verde Nelson Opazo indicó que “es un adelanto importante, pensando en forma especial de tener infraestructura en estas condiciones para una población adulto mayor importante en nuestra localidad, tener una infraestructura así nos facilita la vida, agradecemos a todos quienes nos han colaborado desde el ejecutivo, de la dirección del Registro Civil para poder materializar esta obra que no hace otra cosa que facilitarle la vida a nuestros vecinos de Villa La Tapera, por eso lo destacamos, lo agradecemos y valoramos, puesto que una vez más el trabajo en conjunto, las alianzas con los servicios, la disposición a trabajar en función de materializar los anhelos y las expectativas que tienen nuestros vecinos se hace realidad a través de esta obra que está espectacular”.

Finalmente, mencionar que la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación en la localidad fue creada el año 1955 en la estancia Río Cisnes, posteriormente el año 1993 se traslada a Villa La Tapera, donde se ha mantenido dando cobertura a todos sus habitantes.