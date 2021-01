En más del 50 por ciento han disminuido los casos positivos desde que la medida iniciara el día 14 de enero. Edil enfatiza la necesidad de crear un comité regional para que las disposiciones sean tomadas de acuerdo a la realidad local.

Aysen.- Argumentando el buen comportamiento que han tenido los ayseninos, y que ha significado una baja considerable en los índices de positividad y de contagio por COVID-19 en la comuna, el alcalde Luis Martínez reiteró el llamado a las autoridades para que Aysén pueda avanzar hacia las distintas etapas del plan Paso a Paso, y comenzar así su reapertura responsable.

Tras cumplirse 16 días desde que el ministerio de Salud decretara fase de cuarentena para las localidades de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco e Islas Huichas, la solicitud del edil apunta a que la medida pueda ser revertida para así avanzar, inicialmente, a la fase 2.

“Yo creo que Aysén ha dado muestras de que ha tenido cuidado, y los números nos van favoreciendo”, manifestó Martínez Gallardo, quien en todo momento ha estado en contacto con los facultativos de la salud en Aysén, así como con los diversos sectores y gremios productivos de la comuna.

De acuerdo a las estadísticas oficiales del ministerio de Salud, el día 11 de enero -en que el propio ministro de la cartera, Enrique Paris, anunciara la determinación de retroceder a cuarentena-, la comuna de Aysén presentaba más de 100 casos activos. Cifra que con el correr de los días aumentó considerablemente, llegando a un peak de 162 casos activos el día 17 de enero, cuando se habían cumplido tres días desde la puesta en marcha de la cuarentena.

La responsabilidad de los vecinos y vecinas de la comuna, el autocuidado y el cumplir con los protocolos exigidos desde la autoridad sanitaria, se han ido reflejando durante estas dos semanas en Fase 1, en que al día sábado 30 de enero, los números de casos activos en Aysén disminuyeron a 39, de acuerdo al reporte oficial.

“Tenemos muchos problemas con la gente que no ha podido ir a trabajar y ha hecho un sacrificio, así que no puedo dejar de pedir a la autoridad que vea estos números, que los analice. Y deberíamos pasar a una fase 2 inmediatamente porque esto nos restringe demasiado”, añadió el alcalde aysenino.

Ello, haciendo alusión al impacto que ha tenido la medida, especialmente en los sectores productivos -principalmente informales-, así como en el comercio y el turismo. Además de los efectos nocivos en materia de salud mental como consecuencia del confinamiento y por lo que ha significado esta pandemia que se instaló en la región y comuna desde hace casi un año.

“Acá en Aysén no tenemos el sueldo de algunas ciudades, lo que tenemos aquí es gente que trabaja día a día. Gente que corta leña, gente que corta pasto, que vende verduras, gente que presta distintos servicios, por eso lo que queremos es que se analice bien Puerto Aysén, Islas Huichas y Chacabuco y podamos cambiar de fase”, indicó agregando que “esto va a traer muchos problemas, aparte de ámbito social, que ya es fundamental. También de forma económica, sobre todo para la gente más humilde en la comuna. Así que la solicitud es que esto de una vez por todas se vea rápido, y podamos cambiar a Transición, al menos. También ir pensando a futuro en un comité que pueda analizar esto a nivel regional, porque claramente Santiago no es lo misma realidad que en regiones, menos la de Aysén”, concluyó.