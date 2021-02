Margarita Ossa y el director del Servicio de Salud, Gabriel Burgos, en Cochrane el proceso fue monitoreado por la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito. Del total, cerca de 800 fueron adultos mayores. Mientras en Coyhaique la campaña fue seguida por la Intendenta

Hasta la Escuela Víctor Domingo Silva de la ciudad de Coyhaique llegó la Intendenta Regional, Margarita Ossa, en compañía del Director del Servicio de Salud, Gabriel Burgos, a fin de verificar que el proceso de vacunación masiva en la región se desarrolle de acuerdo a lo establecido; el cual durante la primera jornada ya inmunizó a más de 1.000 personas, siendo cerca de 800 de ellas adultos mayores.

Coyhaique.- Durante la jornada inicial se procedió a la vacunación en las 10 comunas de la región, en un total de 21 puntos de vacunación, a fin de agilizar el proceso; el cual es prioritario para el gobierno y así resguardar a la población más longeva del Covid-19.

Hernán Ramírez Piña (96 años), de profesión médico ginecólogo y profesor de la Universidad de Chile, fue una de las primeras personas de la región es someterse al proceso y tras el mismo señaló que “yo creo que no hay que tener ningún reparo porque esto está demostrado que es valioso y que no ha habido complicaciones importantes, así que es recomendable desde todo punto de vista”, dijo.

En Puerto Aysén el proceso se vivió de la misma forma y fue así como el matrimonio compuesto por Jorge Sánchez y Olga Vera también fueron inoculados; proceso para el cual “madrugamos y estuvimos a la hora precisa y nos vacunamos. Muy buena la atención, los funcionarios fueron un 7 y esperamos que vengan porque es vida lo que están poniendo”, indicaron.

Desde Chile Chico, Teresa Herrera, también hizo un llamado a la población aysenina a que “se vacunen, no tengan miedo. Yo me vacuné así que deben hacer lo mismo”.

Autoridades

El proceso que da inicio de la vacunación masiva en la región de Aysén contra el Covid-19 fue valorado por la Intendenta Margarita Ossa, quien lo calificó como “es un proceso de esperanza, donde hay una serie de gestiones que sean realizado durante todo este tiempo para poder concretar esta vacuna y que vamos a abordar hasta el 12 de febrero”.

Sobre lo mismo la Ejecutivo agregó que “las buenas cifras obtenidas esta jornada ratifican la visión del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de, trabajar y coordinar con mucha anticipación la llegada de estas vacunas, las cuales son seguras y esperamos proveer de la manera más efectiva y rápida posible. Hoy orgullosamente podemos decir –preliminarmente- alcanzamos las mil inoculaciones y que 800 fueron adultos mayores”.

Por su parte, el director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, añadió que “el hecho de vacunarse no implica que de inmediato podamos derrotar este virus. Es el primer paso, pero necesitamos su compromiso y que vaya a vacunarse. Esta es una vacuna segura que va a combatir y nos va a permitir volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Los invito a seguir el calendario tal como estaba especificado y acercarse a los lugares que hemos dejado en cada una de las localidades y que puedan tomar esta vacuna que es desde hoy hasta al 12 de febrero en este grupo y que partimos este hito, pero no vamos a parar hasta tener el 80% de la población vacunada que esperamos que sea en junio de este año”.

Desde Cochrane, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, se sumó a las palabras de la Intendenta y el director del Servicio de Salud, señalando que una de las tareas encomendadas desde el gobierno es seguir “seduciendo a la ciudadanía, a nuestros adultos mayores, para que se puedan vacunar, para que confíen en que esta vacuna es segura y eficaz; pero también nos ha encomendado trabajar de la mano con todos los municipios y alcaldes de Chile”.

Por último, la autoridad sanitaria señaló que la meta del ministerio es inocular “7 mil adultos mayores esta semana. Es un tremendo desafío, pero requerimos de la voluntad de cada uno de ustedes”, concluyó.