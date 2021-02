Equipos de salud se desplegaron por todo el territorio para continuar con la inoculación en los adultos mayores de 87 a 89 años; personal de salud, estudiantes en práctica, residencias sanitarias y del Sename, y los ELEAM.

Aysen.- En la segunda jornada de vacunación contra el Covid-19 en Aysén, continúa el despliegue territorial de los equipos de Salud para inmunizar a adultos mayores de la región, que por motivos de enfermedad o discapacidad no pueden asistir a los centros de vacunación; imposibilidad que se ha tomado en cuenta para llegar de igual forma a esa población.

Es así como una de las prioridades del Gobierno es poder asistir de esa forma a esas personas, desplegando cuadrillas para inmunizar en los tiempos convenidos al 18% de adultos mayores y al 14% de personas con algún grado discapacidad.

En la comuna de Río Ibáñez, la enfermera de la dirección de Atención Primaria, Natalia Castillo, informó que al día de ayer 3 de febrero, ya se cubrió en casi un 50% las vacunaciones del sector, que alcanzan un número total de 176 personas mayores. La profesional además explicó como se ha desarrollado este trabajo y cómo se pretende llegar a los rincones más apartados de la zona.

“En la mañana vacunamos a más de 40 usuarios pero nos queda pendiente todo lo que es paciente con dependencia severa o con limitación de la movilidad que tendrán que vacunarse en sus domicilios, así como los usuarios que están en la extrema ruralidad. Para hoy tenemos tres domicilios programados para lo que queda en la tarde. Hasta ahora, tenemos 140 personas inmunizadas, considerando a los funcionarios de las fuerza de orden y usuarios del ELEAM”, explicó Castillo.

Carolina Bórquez, coordinadora del Hogar de Ancianos de la comuna de Río Ibáñez, agregó que “esta vacuna es para prevenir los síntomas para que el virus no sea tan invasivo para uno y también por prevención a los adultos mayores, que tenemos bastantes en la localidad”.

Desde el gimnasio municipal de Río Ibáñez, la intendenta Margarita Ossa se mostró muy satisfecha por cómo se ha desarrollado el proceso a nivel regional. “El día lunes recibimos 12 mil dosis de la vacuna Sinovac y esto está avanzando de muy buena manera. Es un momento de enorme esperanza, hemos visto las caras de alegría no sólo en quienes se han vacunado sino de todos quienes han acompañado en este proceso tan importante para Chile”, expresó.

“Es un proceso de inédito el que estamos viviendo hoy como país. Para nosotros como Subdere es muy grato acompañar al alcalde, a los concejales y a todo el personal médico que está trabajando para que este sea un proceso exitoso. Estamos devolviéndole la esperanza a muchas familias, que por mucho tiempo, se han visto imposibilitadas de llevar una vida cotidiana”, señaló la subsecretaria de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso.

Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, indicó que “nuestros equipos de salud están concurriendo a distintos lugares a inmunizar a los adultos mayores que no puedan acudir a los centros de vacunación, es por esto que pacientes postrados o que les cueste movilizarse pueden contactarse para agendar una visita, lo importante es que todos nuestros adultos mayores reciban esta vacuna, que es gratuita y voluntaria, de manera de mantener a la población de riesgo protegida”.

De acuerdo a la información oficial, ya se han vacunado 3.736 personas en la región, mayoritariamente en las comunas de Coyhaique, Aysén y Cisnes.