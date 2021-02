En una sencilla ceremonia se dio por inaugurado el aparcadero municipal de Chile Chico, la actividad fue encabezada por el Alcalde Ricardo Ibarra, donde también participaron el administrador municipal Omar Ruiz, las Concejalas Teresa Aguilar y Velides Urrutia, el Comisario de Carabineros Luis Alvarado, el Superintendente de Bomberos Ignacio Barrón, el director de obras (s) Gustavo Cruces y el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Jaime Pradenas.

Chile Chico.- El recinto permitirá aplicar la ordenanza que estipula que, “se prohíbe el estacionamiento y detención de todo tipo de camiones, tractocamiones, buses, taxibuses, remolques, semirremolques y cualquier implemento de estos y maquinarias en general por más de una hora en la vía pública”.

El aparcadero municipal es un predio de aproximadamente tres hectáreas, emplazado en el sector oeste del área urbana, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad de Chile Chico en la ruta CH 265. Espacio que viene a solucionar un problema planteado permanentemente por la comunidad y que se convierte en un paso más en el desarrollo de la comuna, señaló el Alcalde Ibarra.

“Este es un nuevo paso en el desarrollo, en el crecimiento de la comuna, agradecer a todos los que hacen posible esto, siempre destaco a nuestro equipo de gestión, de Secplac, de Obras, Administración y todos los que van colaborando en el desarrollo de estas iniciativas que significan mucho. Si bien la ordenanza prohíbe el estacionamiento de buses, de camiones, de casas rodantes en la vía pública, también resultaba ilógico sacarle un parte o prohibirle a una persona sino tiene un lugar donde estacionar, porque en muchos casos un bus, un camión, es la inversión que tiene el dueño del vehículo, entonces, tampoco lo puede dejar en cualquier parte”.

La autoridad comunal agregó que el recinto cuenta con todas las medidas de seguridad y espacio para quienes hagan uso del aparcadero municipal.

“Construimos este aparcadero con todas las medidas de seguridad, vamos a tener personal las 24 horas del día, tiene un sistema de cámaras de seguridad y también la mejor disposición de tener un baño para la gente que va a venir acá, duchas, porque normalmente los camioneros andan con su litera, pero requieren de las necesidades básicas. Con esto además, se espera evitar todos los conflictos que teníamos con los vecinos, porque no es grato a veces las cinco de la mañana cuando están encendiendo los motores, la gente reclamaba también porque se ocupaba mucho espacio y hoy está la disposición del municipio para que lo dejen aquí en el aparcadero”.

El Comisario de Chile Chico, Capitán de Carabineros Luis Alvarado, puso en valor la habilitación de este nuevo recinto municipal.

“Viene a dar una tremenda solución tanto al sector urbano como rural de la comuna de Chile Chico, porque sabemos que los camiones son parte del desarrollo y vienen a la comuna a una labor específica, muchas veces no tienen conocimiento de las ordenanzas que permiten, valga la redundancia, de lo que es darle un orden a la comuna, por ello no saben dónde dejar sus camiones. Entonces, esta es una herramienta súper importante para nosotros, para poder derivar y más que judicializar o tener que denunciar, sino brindar una ayuda en posicionarlos en un lugar correcto, donde estén seguros, con vigilancia, con cámaras, en el ingreso a la ciudad”.

El empresario local, Eugenio Atala, destacó la inauguración del aparcadero municipal, porque ello da cuenta de una ciudad aún más ordenada y atractiva para la comunidad y el visitante.

“Perfecto, me parece espectacular, además que va en la línea de todo el ordenamiento que está teniendo la ciudad hace algún tiempo. De hecho, acabo de despedir a visitantes en el pueblo, han recorrido bastante en el sur y lo encontraron bastante ordenado, destacado dentro de la Patagonia. Esto viene a implementar en mayor medida esa visión que tiene la gente que viene de afuera, no ver camiones, no ver campers, casa rodantes estacionados en cualquier parte, así es que, contento en lo personal por la ciudad que sigue avanzando en esa línea”.

En el aparcadero municipal de Chile Chico existen funcionarios como cuidadores, quienes estarán a cargo del resguardo y control de los vehículos que ingresen y salgan del recinto. Además, el aparcadero municipal cuenta con cámaras de seguridad, una oficina de administración, baños y duchas a disposición de quienes utilicen el lugar.