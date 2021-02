2.050 funcionarios de la Red Asistencial de la Región de Aysén y funcionarios del SENAME completarán la inoculación con la vacuna Pfizer, poniendo término así a la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación elaborado por el Gobierno.

Aysen.- El lunes pasado comenzó el proceso de inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los funcionarios de la Salud en la Región de Aysén y funcionarios del SENAME.

La Intendenta de Aysén, Margarita Ossa, enfatizó que “el hecho de que podamos empezar a concluir una parte de este plan de vacunación masiva, inoculando al personal de salud y de la red Sename, es muy relevante porque significa que vamos en la dirección correcta, en los plazos establecidos por el Gobierno y por sobre todo; continuamos entregando esperanza a nuestra población y no vamos a parar, el país recibirá este año más de 30 millones de dosis –seguras- y de esa manera entregar seguridad y confianza de cara al futuro”.

Es importante mencionar que esta vacunación permitirá a los trabajadores de las áreas hospitalarias de toda la región, y de la Atención Primaria de Salud, obtener la ansiada inmunidad o que no enfermen gravemente, lo que posibilitará -a su vez- seguir atendiendo a los pacientes de la Red Asistencial.

Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, manifestó que “tal como fue comprometido hoy estamos completando la segunda y última dosis de la vacunación que busca proteger a los funcionarios que han trabajado arduamente atendiendo a la comunidad en medio de la pandemia. Asimismo, seguimos con nuestro Plan de Vacunación Masiva, de manera de lograr que se vacune a un porcentaje cercano al 80% de la población para que se produzca la inmunidad de rebaño que permite proteger a las personas no vacunadas. Es por esto que agradecemos a nuestros equipos quienes se han desplegado por toda la región para ejecutar toda la logística que conlleva este proceso”.

Igualmente, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, señaló que “hoy y de manera conjunta con la Federación Aérea de Chile se lograron embarcar las 2.050 dosis que teníamos pendiente. Segunda dosis que permitirá completar este proceso de vacunación en todo el territorio regional, de cada uno de los funcionarios de salud que han estado laborando desde el inicio de esta pandemia. Por esto, agradecemos el trabajo colaborativo y altruista de dos pilotos regionales, ya que están permitiendo que las vacunas lleguen al norte y al sur de nuestra región. Desde la autoridad sanitaria queremos agradecer su trabajo y la disposición que han tenido para poder apoyarnos en la distribución de las vacunas”.

Tal como se contempló desde el comienzo del proceso de vacunación de funcionarios de la salud, la inoculación irá haciéndose extensiva a grupos de riesgo y de manera paulatina al resto de la población.

Continúa la vacunación masiva

En forma paralela se siguió adelante con la inmunización con la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, en los distintos puntos de vacunación dispuestos en toda la Región de Aysén.

Esta semana se continúa con la inmunización del grupo objetivo -en esta primera etapa- que son los adultos mayores, sumado a personal de farmacia, laboratorios y funcionarios que desarrollan labores críticas para el Estado, entre otras.

Igualmente, es importante tener presente que el hecho de recibir la vacuna no implica que de inmediato se pueda derrotar el COVID-19, pero esta inoculación masiva es el puntapié inicial.

Por lo anterior, no se debe dejar de lado el autocuidado, donde el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la no sobreexposición en actividades que vayan contra los aforos predefinidos resultan del todo necesarios para complementar esta etapa donde cuidarnos resulta vital para complementar este proceso.