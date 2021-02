En los próximos días se replicará una nueva jornada y bajo todas las medidas preventivas se espera convocar a más niños, niñas y adolescentes.

Chile Chico.- Bajo todas las medidas preventivas en tiempos de pandemia, la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Chile Chico se trasladó hasta Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal para realizar la actividad denominada “Chiqui Chef”.

La instancia convocó a niños, niñas y jóvenes, quienes utilizaron toda su creatividad para entretenerse al máximo, jornada que permitió la distracción de los participantes quienes esperaban iniciativas como esta, comentó Paulina Hernández, encargada de la OPD.

“La verdad es que estamos muy contentas como equipo municipal y como oficina de protección de los derechos, por la buena ejecución de lo que fue el chiqui chef en el interior de la comuna. La verdad es que, cuando partimos con esta actividad en Mallín Grande llegaron varios adolescentes, lo que nos tenía bastante contentas, porque son quienes más complicado lo han pasado durante este tiempo. En Puerto Bertrand los niños eran más pequeñitos, lo que no fue impedimento para que ellos hicieran grandes creaciones que pudiesen disfrutar, que pudiesen crear, para culminar en Puerto Guadal con la jornada de chiqui chef, que se ejecutó en la casa de la cultura y donde estuvimos conectados con otros pequeñitos de la comunidad”.

Sofía es una niña del área rural de Mallín Grande y se mostró contenta ser parte del “chiqui chef”, lo que le permitió llegar a la villa y hacer una actividad distinta en este tiempo de pandemia. “Una actividad muy entretenida, me gusta cocinar, es muy entretenido estar acá en la villa un rato, para que uno despeje la mente porque estaba muy encerrada en la casa. A mí me gusta participar de todas las actividades que hace la Municipalidad junto a las tías de la OPD que son muy entretenidas”.

Esta fue una primera jornada de “chiqui chef”, la que se espera en los próximos días poder repetir, siempre bajo todas las medidas preventivas y así convocar a más niños, niñas y jóvenes del interior de la comuna de Chile Chico.