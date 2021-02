El pasado 10 de febrero, en el Paso Fronterizo Huemules de Balmaceda, fiscalizadores fueron insultados verbalmente por un transportista que ingresaba al territorio. La Autoridad anunció el inicio de acciones legales en resguardo de sus trabajadores.

Aysen.- Un lamentable incidente vivieron dos funcionarios de la Autoridad Sanitaria, luego de que un transportista que ingresaba a la región y, tras no poder justificar la presencia de un acompañante en su cabina al momento de entrar al territorio, comenzara a insultarlos en pleno control sanitario, ubicado en el paso fronterizo Huemules, en Balmaceda.

“El hombre, al no poder justificar con algún contrato laboral la presencia de su acompañante como copiloto, comenzó a insultar a nuestros funcionarios, uno de ellos de nacionalidad venezolana, ocasión en el que el transportista se refirió a la funcionaria con dichos xenofóbicos e insultos de alto calibre. El hombre se ensañó con nuestros trabajadores y no paró de descalificarlos por cerca de 45 minutos, tiempo en que se le cursaba el sumario respectivo”, manifestó José Daniel Barría, Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud y responsable de todos los puntos de control e ingreso de personas a la región en esta pandemia.

Barría reprochó lo ocurrido y entregó todos los antecedentes a los asesores jurídicos de la institución quienes iniciarán acciones legales. “Nuestra Seremi de Salud fue informada de esta situación e instruyó entregar todos los antecedentes al Ministerio Público. No podemos tolerar este tipo de situaciones que alteran la salud mental y estabilidad laboral de nuestra gente, nos preocupa el nivel de violencia y el poco respeto al trabajo profesional que, a diario, hacemos en resguardo de la salud pública regional “, comentó el directivo.

Durante esta pandemia han sido reiteradas las ocasiones en que funcionarios de salud han recibido insultos y malos tratos en los diferentes puntos de ingreso a la región, principalmente porque los usuarios no tienen cómo justificar la falta de antecedentes necesarios para ingresar a la región. Ante esta seguidilla de hechos, la Autoridad Sanitaria planteará esta situación al Ministerio del Interior para controlar que este tipo de situaciones no pongan en riesgo la integridad física y mental de los trabajadores que realizan esta función, en los 12 puntos de control que existen en el territorio regional . “Tenemos todo el apoyo de nuestros fiscalizadores en esta situación puntual y cualquier otra en la que tengamos los elementos probatorios para hacerlo. No aceptaremos el trato ofensivo, xenofóbico y menos, la falta de respeto a una mujer que cumple con un mandato e instrucciones amparadas en la normativa vigente”, concluyó José Daniel Barria, quien además es director nacional de la Federación de Funcionarios de la Subsecretaria de Salud Pública.