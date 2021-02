Entre las seis y las siete de la mañana de este domingo se registró un incendio declarado en la localidad de Puerto Cisnes, siniestro que dejó como víctima a un joven de 22 años, quien será identificado mediante las pericias que desarrolla la SIP de Carabineros de la localidad, Labocar y el Servicio Médico Legal, bajo las instrucciones del Ministerio Publico.

Puerto Cisnes.- “Se informó a la Fiscalía de un incendio ocurrido esta mañana entre las 6 y las 7 horas, en el pasaje Rivera de la localidad de Cisnes. En el trabajo que realizaba Bomberos para controlar este incendio, los voluntarios se percataron de las presencia de un cuerpo sin vida en el domicilio, razón por la cual, se dio cuenta la Fiscalía para adoptar los procedimientos de rigor”, indicó el fiscal Pedro Poblete.

El persecutor, agregó que, “se dispuso una orden de investigar a la Brigada de Investigación Policial de Puerto Cisnes, al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para que se efectuaran los peritajes de rigor y también se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para el levantamiento del cadáver y la autopsia correspondiente”.

En primera instancia, se trataría de un joven de 22 años, identidad por confirmar mediante las pericias y se descartaría en esta etapa inicial de la investigación intervención de terceros en el fallecimiento de la víctima.

“Tenemos presunciones de que se trataría de un joven de 22 años, en atención a que no está confirmada su identidad todavía debido al estado en el que se encontraba el cuerpo. Así es que, se van a tener que desarrollar las diligencias tendientes a poder determinar su identidad. Además, se pudo establecer a priori por parte del personal especializado que trabajó el sitio del suceso y que realizó el examen externo del cuerpo que, no habría indicio de intervención de terceras personas, lo que debe ser confirmado por la correspondiente autopsia”, señaló el fiscal Pedro Poblete.

Respecto a la causa y origen del incendio, habría información preliminar, “lo que se fija como zona de alto calor estaría en la zona correspondiente a la cocina de la casa, se desconoce si es el recalentamiento de una cocina o de haber dejado encendido ese elemento, no puedo especular esa situación. Al menos los testigos de las viviendas cercanas señalan que anoche en la casa no hubo concurrencia de otras personas ni tampoco ruidos, que se pudiesen asociar a participación de terceras personas. Los cables eléctricos a priori no muestran indicios de haber sufrido un corto circuito, por el momento habría que determinar lo que sucedió, ello está en investigación”, puntualizó el fiscal Poblete.